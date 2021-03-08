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16:27 08.03.2021

Наука и искусство вместе: STEM is FEM провел научно-художественную выставку

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Наука и искусство вместе: STEM is FEM провел научно-художественную выставку

Благотворительный образовательный проект STEM is FEM провел допремьерный показ художественной выставки «Наука – это она», посвященный 12 выдающимся украинским женщинам-учёным и их вкладу в развитие мировой науки.

На торжественном открытии экспозиции в конференц-зале UNIT.Verse собрались организаторы проекта, художники, героини картин и юные слушательницы – будущие учёные.

Инициатор проекта, инвестор компании Reafce, бизнесмен Сергей Токарев рассказал, что идея возникла в результате наблюдения за гендерным неравенством в близкой ему ИТ-сфере.

«Иногда даже чувствуешь стыд. Ведь мужчины, когда приходят устраиваться на работу, всегда завышают свои требования, свои умения, а девушки наоборот занижают. В том числе и зарплату просят меньше. Это несправедливо, и мы решили бороться с этой несправедливостью», – отметил Сергей Токарев.

Руководитель художественной группы, создавшей серию портретов, Сергей Майдуков, отметил, что для него этот проект имеет особое значение.

«Искусство без позиции невозможно. Художников без позиции не существует. Искусство, которое не продвигает какие-то идеи, также не существует. Художник обладает вниманием, поэтому будет неискренним говорить, что он не влияет на восприятие, на суждения общества. Я поддерживаю идею гендерного равенства, поэтому рад принять участие в этом проекте», – подчеркнул Майдуков.

Мероприятие не ограничилось представлением портретов. Во встрече приняли участие учёные – героини картин, которые прочитали лекции о своей научной деятельности. Медицинский генетик Светлана Арбузова отметила, что такие встречи необходимы и вдохновила девушек не бояться выбирать специальность по зову сердца.

«Главное – не победа, а интеллектуальная мужество и смелость участвовать в соревнованиях. Нет разницы между мужчинами и женщинами в науке. А если и есть, то в том, что женщины имеют крылья. Я хочу обратиться к молодежи, помните: собираться улететь и улететь это не одно и то же. Я желаю вам собраться и улететь. Будьте целеустремленными и тогда место в науке – ваше», – отметила госпожа Арбузова.

В рамках арт-проекта «Наука – это она» также проходит конкурс эссе среди девушек от 14 до 21 года о 12 выдающихся украинских женщинах-учёных. Узнать больше об условиях и принять участие в конкурсе можно по ссылке: https://stemisfem.org/she_is_science. Победительница конкурса получит финансирование обучения на сумму 4000 долларов плюс средства, которые будут собраны во время благотворительного аукциона картин в мае этого года.

 

Теги: #наука #выставка #благотворительность #искусство
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