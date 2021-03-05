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11:29 05.03.2021

МИД запустил проект по продвижению украинских IT-услуг за рубежом

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МИД запустил проект по продвижению украинских IT-услуг за рубежом

Министерство иностранных дел Украины в партнерстве с Ассоциацией "IT Ukraine" запустило проект "IT Export Boost" для продвижения IT услуг украинских компаний на внешних рынках, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Рад сообщить о новом партнерстве МИД с украинским бизнесом для создания для украинских компаний новых возможностей на внешних рынках. МИД и Ассоциация "IT Ukraine" начали проект "IT Export Boost", чтобы продвигать украинский IT-экспорт в мире с привлечением наших посольств и консульств. Речь идет о 14 странах: США, Великобритания, Израиль, Япония, Сингапур, Республика Корея, Индия и еще 7 европейских стран (Швейцария, Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия)", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр сообщил, что диппредставительства Украины в перечисленных странах помогут украинским компаниям в сфере IT наладить контакты с потенциальными заказчиками как государственного, так и частного сектора.

"Украинские IT-услуги уже тесно интегрированы в международный рынок, приносят больше $5 млрд валютных поступлений в страну. В 2020 году многие сектора экономики пострадали в результате пандемии, но экспорт IT-индустрии наоборот вырос на $853 млн, то есть более 20%. Доля компьютерных услуг в общем экспорте страны достигла 8,3%. Проект "IT Export Boost" должен предоставить дополнительный импульс не только экспорту, но и привлечению в Украину научно-исследовательских центров международных компаний", - добавил Кулеба.

Представители Ассоциации IT Ukraine в свою очередь поделятся с украинскими дипломатами информацией об особенностях IT-индустрии.

"Украина последовательно закрепляется за рубежом в качестве поставщика не только товаров, но и высокотехнологичных услуг. Поэтому нашим дипломатам важно разбираться в особенностях этого рынка для эффективных переговоров с потенциальными иностранными партнерами и заказчиками услуг украинских компаний", - отметил министр.

Кулеба добавил, что МИД планирует организовать ряд торговых миссий украинских ІТ-компаний в страны, которые входят в проект, как только это позволят карантинные ограничения.

Теги: #it #проект #мид
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