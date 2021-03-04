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10:38 04.03.2021

Минцифры изучает предложение Microsoft по электронной демократии - Федоров

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Минцифры изучает предложение Microsoft по электронной демократии - Федоров

Министерство цифровой трансформации Украины изучает предложение компании Microsoft по запуску электронной демократии в Украине.

"У команды Microsoft сейчас есть предложения для нас, наша рабочая группа их изучает. В том числе, у Microsoft есть классное предложение по электронной демократии. А также система управления проектами, которую мы уже активно внедряем с первым пилотом", - сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что в начале пандемии украинские школы использовали ряд продуктов Microsoft для школьников, когда компания предоставляла бесплатный доступ к этим инструментам.

Федоров напомнил, что Минцифры в прошлом году подписало меморандум о сотрудничестве с Microsoft, и сообщил, что министерство сейчас ведет очень плотную работу с компанией по более чем 10 разным направлениям.

"По нашим договоренностям, мы должны выйти к сентябрю этого года с конкретными результатами и достижениями с обеих сторон. Одним из таких достижений должно быть создание и развитие "облачной" инфраструктуры Azure на территории Украины. Но, тут важно, что Минцифры настаивает на том, что инфраструктура облачных сервисов должна размещаться исключительно в Украине", - подчеркнул он.

Теги: #минцифры #microsoft #федоров
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