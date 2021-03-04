Минцифры до 2022г. планирует запустить специализированную госплатформу для разворачивания реестров - Федоров

Министерство цифровой трансформации Украины разрабатывает специализированную государственную платформу для разворачивания реестров, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаила Федорова

По его словам, Минцифры продолжает работу по защите персональных данных граждан Украины в части формирования политики функционирования госреестров, ужесточения базовых требований к их работе.

"В разработке отдельная специализированная государственная платформа для разворачивания реестров. Мы создаем собственную платформу на основе открытых технологий для того, чтобы не было зависимости от разработчика. И чтобы реестры можно было поддерживать как внутренними силами, так и внешними разработчиками", - пояснил Федоров.

По его словам, когда работа над платформой будет закончена, можно будет постепенно перевести на нее все украинские реестры.

"Ее смысл не только в максимальной защищенности и упорядоченности данных. В рамках этой платформы можно будет создать базовый реестр, буквально, в несколько кликов. Это, по сути, конструктор реестров, который сразу предоставляет еще и инструменты аналитики. Естественно, все по электронным ключам. Также будет доступен "кабинет чиновника", - сказал он.

Федоров считает, что многие страны захотят использовать такой продукт, так что система разрабатывается в максимально полном функционале, "даже в чем-то "на экспорт".

"Планируем в конце этого года закончить работу с самой платформой, начать постепенно создавать и переводить на нее базовые реестры. Она будет защищена по всем последним канонам киберзащиты. А еще сэкономит бюджету большие деньги, потому что в Украине, до создания Минцифры, очень многие зарабатывали как раз на создании реестров и их поддержке", - подчеркнул вице-премьер.