Федоров против обязательной регистрации абонентов мобильной связи

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров против введения обязательной регистрации абонентов мобильной связи в Украине.

"Я против обязательной регистрации. Лучше обеспечивать развитие продуктов, создавая потребность в идентификации. Вот, например, с "Дией" в смартфоне можно подтвердить свою личность, путешествовать по всей стране, подписать любой документ. И ее (приложение "Дия" – ИФ) будут устанавливать не потому, что правительство обязало устанавливать госуслуги поголовно в каждый смартфон. Мы должны стимулировать рынок, а не обязывать абонентов", - заявил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Федоров считает, что операторам нужно создать такие условия, чтобы абоненты сами захотели зарегистрироваться.

"Например, развивать mobileID, сделать более выгодные тарифы для контрактных/идентифицированных абонентов. Как мне кажется, что общество пока не настолько доверяет государству, чтобы можно было вводить обязательную регистрацию номеров. Я вообще пока не вижу в этом потребности", - подчеркнул он.