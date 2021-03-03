Телеком

18:43 03.03.2021

Google не будет разрабатывать рекламные инструменты, основанные на посещении интернет-страниц

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Google не будет разрабатывать рекламные инструменты, основанные на посещении интернет-страниц

Американская компания Google, входящая в Alphabet Inc. (SPB: GOOG), не будет разрабатывать новые рекламные инструменты, основанные на истории посещения пользователями страниц в интернете.

Компания сообщила в среду, что в своих рекламных продуктах будет использовать новые технологии, защищающие конфиденциальность пользователей, которые позволят таргетировать рекламу без сбора информации о просматриваемых пользователями сайтов.

Еще в прошлом году Google сообщила, что с 2022 года откажется от отслеживания действий пользователей по cookie-файлам - практики, которая вызывает серьезную критику, а также вопросы регуляторов.

В среду компания заявила, что в дальнейшем она не будет "ни создавать альтернативные индикаторы для отслеживания действий пользователей в интернете, ни использовать их в каких-либо продуктах".

В Google отмечают, что эти планы касаются только вебсайтов и не относятся к инструментам, используемым в мобильных приложениях.

Акции Alphabet теряют в цене 0,7% на торгах в среду. За последний год их стоимость выросла на 48%.

Теги: #google #интернет #посещение
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