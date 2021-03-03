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14:34 03.03.2021

Кабмин предлагает Раде вывести Украину из Соглашения о сотрудничестве в сфере мобильной связи в рамках СНГ

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Кабмин предлагает Раде вывести Украину из Соглашения о сотрудничестве в сфере мобильной связи в рамках СНГ

Кабинет министров предлагает Верховной Раде вывести Украину из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой мобильной связи в рамках СНГ, ратифицированного в 1998 году.

Соответствующий проект закона одобрен на заседании правительства в среду.

Выход Украины из указанного соглашения, по мнению Кабмина, никак не повлияет на интересы украинских граждан, в том числе на временно оккупированных территориях.

Отмечается, что соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи определяет договоренности по обеспечению сотрудничества стран-участниц СНГ в сфере развития систем сотовой подвижной связи, совершенствовании межгосударственного рынка услуг и последовательной реализации Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи от 9 октября 1992 года.

В правительстве поясняют, что со времени подписания соглашения оно не набрала для Украины практической реализации, сотрудничество и любые контакты с исполнительными органами СНГ по вопросам реализации по объективным причинам не происходят.

Теги: #связь #соглашение #снг
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