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10:43 03.03.2021

Киевская прокуратура предупредила о рассылке от ее имени зараженных вредоносным ПО писем

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Киевская прокуратура предупредила о рассылке от ее имени зараженных вредоносным ПО писем

В среду, начиная с 9:00, под видом писем от Киевской городской прокуратуры ведется рассылка вредоносных файлов, сообщает пресс-служба прокуратуры в соцсети Facebook.

"Под видом запроса от имени заместителя руководителя Киевской городской прокуратуры Вдовиченко М.С. и якобы направленным с электронной почты Киевской городской прокуратуры – "zapros@kyiv.gp.gov.ua" - неизвестными лицами осуществляется рассылка двух архивных файлов, зараженных вирусом", - указывается в сообщении.

В прокуратуре просят ни в коем случае не открывать подобные письма, а в случае получения немедленно удалять.

Отмечается, что прокуратура предпринимает меры для устранения проблемы.

 

Теги: #письма #вирус #прокуратура
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