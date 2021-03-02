Интернет-трафик и его скорость на курортах Карпат выросли в 2-5 раз – "Vodafone Украина"

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" отмечает рост своего 4G-трафика и скорости интернета на курортах Карпат в 2-5 раз, сообщила пресс-служба оператора во вторник.

Компания, в частности, определила топ-10 курортов по объему трафика в течение активного туристического сезона (с 25 декабря 2020 года до 31 января 2021 года) и по максимальной скорости 4G.

Так, на первом месте по объемам трафика оказался ГК "Буковель", на втором – "Яремче" (оба - Ивано-Франковская обл.), на третьем – "Славское" (Львовская обл.).

Далее рейтинг выглядит так: "Поляна", "Красия" (оба - Закарпатская обл.), "Яблуница" (Ивано-Франковская обл.), "Драгобрат", "Пилипец" (оба - Закарпатская обл.), "Ворохта", "Микуличин" (оба - Ивано-Франковская обл.).

В рейтинге по базовым станциям ожидаемо больше всего интернет трафика сгенерировали расположенные в Буковеле. Также среди лидеров - БС в Поляне, Славском, Красии и Драгобрате.

Максимальные скорости интернета 4G были на курортах: "Буковель" (136,4 Мб/сек), "Татаров" (126,1 Мб/сек), "Яремче" (110,9 Мб/сек), "Яблуница" (106,7 Мб/сек), "Микуличин" (106,4 Мб/сек), "Захар Беркут" (105,2 Мб/сек), "Ворохта" (99,2 Мб/сек), "Чинадиево" (98,7 Мб/сек), "Славское" (81,2 Мб/сек), "Пилипец" (77,6 Мб/сек).