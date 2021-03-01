Регулятор видит в деятельности "Прямого" проблемы с объективностью и пропаганду - глава Нацсовета по телерадио

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк отмечает наличие в эфире телеканала "Прямой" (с 18 февраля 2021 года принадлежит сопредседателю парламентской фракции "Европейская солидарность", пятому президенту Украины (2014-2019) Петру Порошенко), проблем с объективностью и пропаганды.

"Их проблема — "однопартийность" речи, партийная пропаганда. К сожалению, это так. Они придерживаются странной позиции: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено — ругаться в эфире, материться, подавать необъективную информацию. Я категорически не поддерживаю такую позицию", - заявила Герасимьюк в интервью интернет-изданию "Новое время", опубликованном в понедельник.

По ее словам, у "Прямого" есть предупреждение от Нацсовета за нецензурные выражения в эфире.

Как сообщалось, в июне 2020 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил послекарантинную проверку телеканалу "Прямой" за ненормативные высказывания ведущего программы "Эхо Украины" Матвея Ганапольского, которые прозвучали в эфире телеканала 1, 2 и 3 мая.

В производстве Окружного админсуда Киева уже находится дело по иску "Прямого" об обжаловании решения Нацсовета от 9 января 2020 года о внеплановой проверке.

Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания 9 января 2020 года назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой" из-за высказывания ведущего, в котором якобы содержалось "посягательство на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского".

По мнению Нацсовета, речь идет не только о словах телеведущего Сергея Пояркова, но и о содержании всей передачи в целом, в которой не были установлены общепринятые этические рамки.

Как сообщается на сайте партии "Европейская солидарность", 18 февраля 2021 года Петр Порошенко купил телеканал "Прямой" у бывшего народного депутата Владимира Макеенко. "Я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе социальные - это миллионы и миллионы для того, чтобы покрыть долги канала и другое", - сказал политик.