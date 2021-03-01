"Укрпошта" стала логистическим партнером OLX.UA

"Укрпошта" с 1 марта 2021 года начала тесное сотрудничество с одной из крупнейших онлайн-площадок Украины - компанией OLX.

Как отмечается в сообщении "Укрпошты" в понедельник, все отправления с OLX будут доставляться в рамках услуги "Укрпошта Экспресс" в срок до двух дней в пределах областного центра, области и между областными центрами и от трех дней в пределах Украины.

С 1 апреля текущего года стоимость доставки для отправлений весом до 30 кг будет фиксированная, независимо от расположения покупателя или продавца.

"Организация удобной и быстрой экосистемы онлайн-покупок должна стать приоритетом для каждого бизнеса. Только за прошлый год количество онлайн-заказов с услугой "OLX Доставка" выросло на 90%, до 300 тыс. сделок в месяц. Это подтверждает, что украинцы готовы оплачивать онлайн, а доставка будет наиболее предсказуемым и безопасным методом совершения сделок", - цитируется в сообщении "Укрпошты" генеральный директор "OLX Украина и Центральная Азия" Екатерина Онищенко.

Как сообщалось, в 2018 году "Укрпошта" начала сотрудничество с интернет-супермаркетом Rozetka и интернет-магазином F.ua.