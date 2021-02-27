"Данные – это новый кислород": STEM is FEM научил украинских девушек ориентироваться в мире ИТ-специальностей

В 2019 году $ 26.6 млрд были инвестированы в 2235 стартапов, связанных с АI и ML. Для сравнения, в 2014 году эта сумма составляла $ 4.2 млрд, а в 2017 - $ 16 млрд. По предварительным подсчетам экспертов, в 2020 году эта сумма выросла еще больше, даже несмотря на пандемию коронавируса, а в 2021 продолжит расти.

Именно поэтому благотворительный образовательный проект STEM is FEM выбрал эти дисциплины темой своего 9-го учебного модуля, объединив их под названием «Computer science», рассказал инициатор проекта, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев. По его словам, в течение двух дней ведущие специалистки по Computer science знакомили девушек с особенностями работы в этих направлениях.

Руководитель консалтингового отдела компании Data Science UA Ника Тамайо Флорес рассказала, почему искусственный интеллект и машинное обучение сегодня стали ведущими отраслями в ИТ. Експертка объяснила – в мире и, в частности в интернете, накопилось слишком много данных, чтобы их возможно было проанализировать вручную. Именно поэтому программы, способные эффективно обрабатывать большие массивы данных, будут пользоваться все большим и большим спросом.

«Данные – это новый кислород. Однако данные – еще не информация, это просто сырые факты. Чтобы извлечь из них пользу, их надо обработать. Например, Google и Airbnb используют собранные данные, чтобы сделать максимальную персонализацию для пользователей. Если мы сделаем одинаковый запрос с различных устройств, мы увидим различные результаты, например, разное фото одной квартиры будет показываться первым, чтобы нас заинтересовать. Netflix и Spotify так же. Они анализируют не только теги, но даже сходство волн в песнях чтобы предлагать нам наиболее релевантные треки» – рассказала Флорес.

Руководитель команды по мобильной разработке компании Reface Марина Русакова добавила – обе эти отрасли не только перспективные, но и интересные. Однако, при выборе работы, следует учитывать и дополнительные факторы.

«Очень важно правильно выбрать специализацию не только с технической точки зрения, но и с точки зрения сферы деятельности. Разрабатывать можно как что-то веселое, вроде игр, так и серьезное – в сфере логистики, финансов. Мне повезло, в Reface я нашла все, что мне необходимо – я работаю в развлекательной сфере среди людей, которые невероятно осведомлены в нейросетях и которые стали моими друзьями», – отметила Русакова

Управляющая партнерша и соучредитель IT-компании Pawa Анна Шувалова рассказала девушкам, как построить успешный ML-стартап. Эксперт посоветовала ориентироваться не только на самих инвесторов, но и на крупные компании – TikTok, Netflix, Apple, Facebook, Google, Tesla и другие. Все они постоянно ищут развития и любые идеи могут их заинтересовать.

«Тяжелый этап – первый. Лишь 20% AI- и ML-проектов проходят исследовательскую стадию и становятся бизнесом. Поэтому главной составляющей успеха стартапа является полезная и интересная идея. Далее ее нужно превратить в качественный продукт. Для этого нужна слаженная команда и грамотная реализация. Лучше строить бизнес-модель с помощью бизнес-canvas. И, наконец, нужен субъективный фактор – удача. Хотя и на нее тоже можно повлиять, рассчитав правильный момент выхода на рынок, проводя удачный маркетинг, грамотный рекрутинг и т.д.», - поделилась Анна Шувалова.

Модуль закончился творческим конкурсом. В чем заключалась его суть, рассказал инициатор проекта STEM is FEM Сергей Токарев.

«Участничы соревновались в том, кто придумает лучшую идею использования искусственного интеллекта для решения определенной социальной проблемы. Мы увидели много интересных и полезных концептов. Победила Мария Калиниченко из Днепра с проектом робота-спортивного тренера для людей с ограниченными физическими возможностями и паралимпийцев», – рассказал Токарев.

В качестве приза девушка получила Apple iPad 8.

Напомним, STEM is FEM – благотворительный образовательный проект, который популяризирует технические специальности среди украинских школьниц и борется с гендерными стереотипами в научной и профессиональной сфере. Подробнее о проекте можно узнать на сайте STEM is FEM и официальных страницах в Facebook и Instagram.