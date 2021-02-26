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13:11 26.02.2021

"Vodafone Украина" опубликовал рейтинг любителей животных Киева на основе BigData

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"Vodafone Украина" опубликовал рейтинг любителей животных Киева на основе BigData

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" составил рейтинг любителей домашних животных среди жителей столицы.
Как отмечается в сообщении оператора, распространенном в пятницу, рейтинг составлен с учетом численности жителей каждого района города.
По данным "Vodafone Украина", больше всего любителей кошек и собак обнаружено в Печерском районе - почти 14% жителей Печерска завели домашних любимцев.
На втором месте – жители Голосеевского района, здесь процент любителей домашних животных составляет 12,7%.
На третьем - жители Дарницкого района Киева с показателем 12,6%. Чуть меньше жителей Оболони – 12,5% - счастливые обладатели кошек и собак, благодаря чему Оболонский район стал четвертым в "четвероногом рейтинге".
На пятом месте - Шевченковский район, здесь 12,2% жителей держат дома кота или собаку.
На шестом месте – столичный Подол (12,1%), на седьмом – Соломенский район (11,9%), на восьмом – Днепровский (11,6%), на девятом – Святошинский (11%). Меньше всего любителей домашних животных оказалось в Деснянском районе Киева, их здесь лишь 10,8%.


По мнению оператора, владельцы домашних животных имеют некоторые схожие черты: среди них больше женщин, чем мужчин – эта пропорция, незначительно отличаясь по районам, в целом по городу стремится к соотношению 60% женщин к 40% мужчин.
"Среди владельцев домашних животных гораздо больше людей с высоким и средним уровнем дохода, чем среди тех, у кого нет кота или собаки. Можно утверждать, что домашний любимец – это престижно", - отмечается в сообщении "Vodafone Украина".
По данным оператора, любители котиков и собак более активны в социальных сетях, чем те, у кого питомцев нет. Неудивительно, ведь лучший контент каждый день буквально под рукой. Фото и видео котиков и собак заставляет их владельцев генерировать вдвое больше трафика в Instagram, в 1,5 раза больше трафика в YouTube и в 1,7 раз больше трафика в Facebook.
"Наличие домашнего животного почти в 60% случаев равно наличию авто у владельца. Во всех районах Киева доля автолюбителей среди любителей домашних животных выше, чем среди тех, у кого дома живут только люди", - отмечает оператор.
Рейтинг составлен на основе обезличенных больших данных, которые "Vodafone Украина" использует для предоставления услуг Vodafone Analytics. Эти услуги позволяют получить точную геоаналитику, описать портрет целевой аудитории, организовать таргетированную рекламу, получить модель Look-a-like.
Согласно информации оператора, за прошедший год количество клиентов Vodafone Analytics и Big Data Scoring выросло почти втрое.

Теги: #киев #животные #vodafone
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