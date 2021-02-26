EBITDA "Укртелекома" в 2020г выросла на 4,8%, чистый доход снизился на 2%, оператор построил 10 тыс. км ВОЛС

ПАО "Укртелеком" в 2020 году сократило чистый доход 2% - до 6,214 млрд грн, сообщил генеральный директор компании Юрий Курмаз на пресс-конференции в Киеве в среду.

При этом показатель EBITDA увеличился на 4,8% - до 1,698 млрд грн, маржа EBITDA - на 1,8 процентных пункта, до 27,3 по сравнению с аудированной отчетностью оператора за 2019 год.

Капитальные инвестиции компании сократились на 0,5% - до 688 млн грн.

В 2020 году "Укртелеком" построил 10 тыс. км волоконно-оптических линий связи, обеспечив 270 тыс. домохозяйств возможностью подключения к сети оптического интернета.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.