Медиахолдинг "Новости" телеканалов Медведчука купил львовский телеканал NTA, коллектив телеканала против

ООО "Медиахолдинг "Новости", в который входят попавшие под санкции телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, купило телеканал "NTA Пряма мова Львова" ("Первый независимый", ООО "Тайм медиа", Киев).

Согласно Единому государственному реестру физ- и юрлиц-предпринимателей, размер взноса нового собственника в уставный капитал телеканала составил 375 тыс. грн, тогда как уставный капитал "Медиахолдинга "Новости" составляет всего 100 грн.

"Коллектив телеканала NTA осуждает решение директора ЧП "НТА - Независимое телевизионное агентство" Романа Любицкого продать собственный телеканал "Первый Независимый" ООО "Медиахолдинг "Новости", которое 18 февраля создали 100 работников "каналов Медведчука"... Считаем недопустимым любое сотрудничество со структурами, действующими в интересах страны-агрессора России", - заявляет коллектив телеканала в Facebook.

В коллективе NTA говорят, что эта информация стала для них полной неожиданностью.

В заявлении также говорится, что Любицкий причастен к телеканалу NTA только юридически, он не имеет какого-либо влияния на редакционную политику канала.

"Он является директором ООО "НТА - Независимое телевизионное агентство", которое владеет лицензией на телевизионное вещание. А весь контент для телеканала создает другое юридическое лицо. Еще в октябре 2019 года создали продакшн ООО "НТА+", учредителями которого являются Виталий Крутяков и Наталья Струк, а работниками - творческий коллектив телеканала NTA. Именно этот продакшн осуществляет производство телевизионного контента, который размещает на телеканале NTA, всеукраинском эфире телеканала "Эспрессо" и в соцсетях", - подчеркивают работники NTA.

"Требуем от владельцев ООО "НТА - Независимое телевизионное агентство" немедленной реакции и отстранения Любицкого от занимаемой должности", - говорится в заявлении коллектива львовского телеканала.

Как сообщалось, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в январе 2019 года выдал лицензию на спутниковое вещание новому информационному телеканалу "Первый независимый" (ООО "Тайм медиа", Киев).

Владельцем и руководителем ООО "Тайм медиа" на то время был Любицкий - генеральный директор львовской телекомпании "НТА" и медиахолдинга "Вслух", ранее занимавший позицию директора телеканала ZIK.

Уставный капитал компании – 375 тыс. грн.