Нацсовет по телерадиовещанию назначил 2 проверки ТК "НАШ" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг назначил две внеплановых безвыездных проверки телеканалу "НАШ" (ООО "НАШ 365", Киев).

По мнению регулятора, распространенные в эфире вещателя высказывания народного депутата Украины 9 созыва Вадима Рабиновича и народного депутата Украины 7 и 8 созывов Евгения Балицкого содержат признаки разжигания розни, а также транслируют фейковые постулаты российской пропаганды.

Согласно решению Нацсовета, до 17 марта 2021 года "НАШ" обязан предоставить регулятору документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки.

После проведения проверок компании на основании норм законов регулятор примет соответствующие решения.

Как сообщалось, телеканал "НАШ" оспаривает решение Нацсовета по телерадиовещанию о назначении внеплановой проверки.

Ранее Нацсовет по телерадиовещанию назначил еще одну проверку телеканалу "НАШ" из-за участия в передаче "Марафон" Николая Азарова.