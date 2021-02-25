Телеком

15:49 25.02.2021

Нацсовет по телерадиовещанию назначил 2 проверки ТК "НАШ" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды

1 мин читать
Нацсовет по телерадиовещанию назначил 2 проверки ТК "НАШ" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг назначил две внеплановых безвыездных проверки телеканалу "НАШ" (ООО "НАШ 365", Киев).

По мнению регулятора, распространенные в эфире вещателя высказывания народного депутата Украины 9 созыва Вадима Рабиновича и народного депутата Украины 7 и 8 созывов Евгения Балицкого содержат признаки разжигания розни, а также транслируют фейковые постулаты российской пропаганды.

Согласно решению Нацсовета, до 17 марта 2021 года "НАШ" обязан предоставить регулятору документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки.

После проведения проверок компании на основании норм законов регулятор примет соответствующие решения.

Как сообщалось, телеканал "НАШ" оспаривает решение Нацсовета по телерадиовещанию о назначении внеплановой проверки.

Ранее Нацсовет по телерадиовещанию назначил еще одну проверку телеканалу "НАШ" из-за участия в передаче "Марафон" Николая Азарова.

Теги: #телеканал #наш #проверки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:50 22.02.2021
Телеканал "НАШ" оспаривает решение Нацсовета по телерадиовещанию о назначении внеплановой проверки

Телеканал "НАШ" оспаривает решение Нацсовета по телерадиовещанию о назначении внеплановой проверки

00:16 19.02.2021
На заседании СНБО не планировали закрывать телеканал "Прямой" - СМИ

На заседании СНБО не планировали закрывать телеканал "Прямой" - СМИ

20:05 18.02.2021
Порошенко стал собственником телеканала "Прямой", купив его у экс-нардепа Макеенко

Порошенко стал собственником телеканала "Прямой", купив его у экс-нардепа Макеенко

13:04 12.02.2021
Нацсовет по телерадиовещанию назначил еще одну проверку телеканалу "НАШ" из-за участия в передаче "Марафон" Николая Азарова

Нацсовет по телерадиовещанию назначил еще одну проверку телеканалу "НАШ" из-за участия в передаче "Марафон" Николая Азарова

18:11 11.02.2021
Таможня признает снижение выборочности проверок непродовольственных товаров

Таможня признает снижение выборочности проверок непродовольственных товаров

15:11 09.02.2021
Кабмин разблокировал приостановленные на время карантина проверки - постановление

Кабмин разблокировал приостановленные на время карантина проверки - постановление

14:47 05.02.2021
Количество налоговых проверок на запрос налогоплательщика в 2020 г. сократилось почти вдвое

Количество налоговых проверок на запрос налогоплательщика в 2020 г. сократилось почти вдвое

09:14 05.02.2021
Китайский телеканал CGTN лишили лицензии на вещание в Британии

Китайский телеканал CGTN лишили лицензии на вещание в Британии

20:54 04.02.2021
Один из задержанных участников акции под телеканалом "Наш" грозился выпрыгнуть в окно, в полиции назвали это провокацией и открыли дело

Один из задержанных участников акции под телеканалом "Наш" грозился выпрыгнуть в окно, в полиции назвали это провокацией и открыли дело

19:14 04.02.2021
Китайский телеканал CGTN лишили лицензии на вещание в Британии

Китайский телеканал CGTN лишили лицензии на вещание в Британии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минцифры не даст заблокировать GitHub Gist - Федоров

В ОАСК поступили иски об аннулировании лицензии телеканала "112 Украина"

Минцифры в 2021 году планирует привлечь в "Дию" около 6 млн украинцев – первый замглавы ведомства

Украина ввела санкции против ПО российских компаний Indusoft и ISS

Порошенко стал собственником телеканала "Прямой", купив его у экс-нардепа Макеенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Иск о блокировке десятков сайтов инициировало физлицо Пан

"Укртелеком" ищет техническую возможность блокирования отдельных Telegram-каналов

Технической возможности заблокировать отдельные Телеграм-каналы нет - "Киевстар"

Минцифры не даст заблокировать GitHub Gist - Федоров

Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту российского экономиздания РБК и еще 425 разным сайтам

Суд зобов'язав інтернет-провайдерів закрити доступ до Telegram-каналів, підозрюваних у зв'язках із РФ

Е-услуги могут подорожать более чем на 20% в случае принятия законопроекта о "налоге на Google" - юрист

Суд в Харькове обязал провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам, подозреваемым в связях с РФ

Facebook за три года заплатит $1 млрд за новостной контент

"Киевстар" увеличил покрытие сети 4G в 16 областях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА