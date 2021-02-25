Иск о блокировке десятков сайтов инициировало физлицо Пан

Иск по делу о блокировке десятков сайтов украинскими операторами и провайдерами телекоммуникаций инициировал Александр Николаевич Пан в связи с жалобой на размещение на них информации, порочащей его достоинство, говорится в судебных материалах, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Истец отметил, что на протяжении 2016-2018 годов испытывал вмешательство в его личную жизнь со стороны третьих лиц при помощи сети интернет, а именно, через следующие веб-ресурсы", – указывается в документе.

Первоначально истец назвал 61 сайт, среди которых нет ни GitHub, ни LiveJournal, ни сайта РБК, но есть социальный новостной сайт Reddit, которого нет в информации о сайтах, подлежащих блокированию. По данным Пана, на этих ресурсах была размещена информация, признанная судом в 2019 году несоответствующей действительности и порочащей его достоинство, но она так и не была удалена с них. В середине декабря 2020 года было возбуждено уголовное дело.

Инициалы истца, согласно информации Property Times, совпадают с инициалами основателя Spang Capital Александра Пана.

Как сообщалось, 25 февраля НКРСИ проинформировала провайдеров о решении Голосеевского районного суда Киева по этому делу, которое обязывает всех операторов и провайдеров телекоммуникаций, внесенных в соответствующий реестр на сайте НКРСИ, заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам.

В число подпавших под блокировку доступа сайтов попали также сайт статистики мессенджера Telegram, страница шеринга строк кода на международном IТ-ресурсе GitHub, существующая с 1999 года соцсеть LiveJournal (США).

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Минцифры не допустит блокировки GitHub.