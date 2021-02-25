Телеком

15:39 25.02.2021

Иск о блокировке десятков сайтов инициировало физлицо Пан

2 мин читать
Иск о блокировке десятков сайтов инициировало физлицо Пан

Иск по делу о блокировке десятков сайтов украинскими операторами и провайдерами телекоммуникаций инициировал Александр Николаевич Пан в связи с жалобой на размещение на них информации, порочащей его достоинство, говорится в судебных материалах, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Истец отметил, что на протяжении 2016-2018 годов испытывал вмешательство в его личную жизнь со стороны третьих лиц при помощи сети интернет, а именно, через следующие веб-ресурсы", – указывается в документе.

Первоначально истец назвал 61 сайт, среди которых нет ни GitHub, ни LiveJournal, ни сайта РБК, но есть социальный новостной сайт Reddit, которого нет в информации о сайтах, подлежащих блокированию. По данным Пана, на этих ресурсах была размещена информация, признанная судом в 2019 году несоответствующей действительности и порочащей его достоинство, но она так и не была удалена с них. В середине декабря 2020 года было возбуждено уголовное дело.

Инициалы истца, согласно информации Property Times, совпадают с инициалами основателя Spang Capital Александра Пана.

Как сообщалось, 25 февраля НКРСИ проинформировала провайдеров о решении Голосеевского районного суда Киева по этому делу, которое обязывает всех операторов и провайдеров телекоммуникаций, внесенных в соответствующий реестр на сайте НКРСИ, заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам.

В число подпавших под блокировку доступа сайтов попали также сайт статистики мессенджера Telegram, страница шеринга строк кода на международном IТ-ресурсе GitHub, существующая с 1999 года соцсеть LiveJournal (США).

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Минцифры не допустит блокировки GitHub.

Теги: #сайты #блокировка #истец
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:15 25.02.2021
Полиция отозвала письмо с решением суда, обязывающим провайдеров заблокировать доступ к сайту российского РБК и еще 425 сайтам

Полиция отозвала письмо с решением суда, обязывающим провайдеров заблокировать доступ к сайту российского РБК и еще 425 сайтам

13:15 28.01.2021
YouTube заблокировал канал нардепа Дубинского

YouTube заблокировал канал нардепа Дубинского

19:59 22.01.2021
Количество имен в домене ".UA" в 2020 году увеличилось на 2,3%

Количество имен в домене ".UA" в 2020 году увеличилось на 2,3%

08:35 13.01.2021
YouTube временно заблокировал канал Дональда Трампа

YouTube временно заблокировал канал Дональда Трампа

02:12 09.01.2021
Twitter решил бессрочно заморозить аккаунт Трампа

Twitter решил бессрочно заморозить аккаунт Трампа

14:24 05.01.2021
Разработка сайтов и сервисов может освобождаться от уплаты НДС - Минфин

Разработка сайтов и сервисов может освобождаться от уплаты НДС - Минфин

12:15 04.01.2021
Минкультуры перестало составлять перечень сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

Минкультуры перестало составлять перечень сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

06:08 14.10.2020
Twitter заблокировал ряд аккаунтов, якобы принадлежащих сторонникам Трампа

Twitter заблокировал ряд аккаунтов, якобы принадлежащих сторонникам Трампа

22:25 10.08.2020
Генеральный директор Viber обеспокоен блокировкой приложения в Беларуси

Генеральный директор Viber обеспокоен блокировкой приложения в Беларуси

03:34 12.01.2020
Госкомтелерадио провел мониторинг информнаполнения сайтов центральных и местных органов власти во втором полугодии 2019г

Госкомтелерадио провел мониторинг информнаполнения сайтов центральных и местных органов власти во втором полугодии 2019г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минцифры не даст заблокировать GitHub Gist - Федоров

В ОАСК поступили иски об аннулировании лицензии телеканала "112 Украина"

Минцифры в 2021 году планирует привлечь в "Дию" около 6 млн украинцев – первый замглавы ведомства

Украина ввела санкции против ПО российских компаний Indusoft и ISS

Порошенко стал собственником телеканала "Прямой", купив его у экс-нардепа Макеенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацсовет по телерадиовещанию назначил 2 проверки ТК "НАШ" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды

"Укртелеком" ищет техническую возможность блокирования отдельных Telegram-каналов

Технической возможности заблокировать отдельные Телеграм-каналы нет - "Киевстар"

Минцифры не даст заблокировать GitHub Gist - Федоров

Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту российского экономиздания РБК и еще 425 разным сайтам

Суд зобов'язав інтернет-провайдерів закрити доступ до Telegram-каналів, підозрюваних у зв'язках із РФ

Е-услуги могут подорожать более чем на 20% в случае принятия законопроекта о "налоге на Google" - юрист

Суд в Харькове обязал провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам, подозреваемым в связях с РФ

Facebook за три года заплатит $1 млрд за новостной контент

"Киевстар" увеличил покрытие сети 4G в 16 областях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА