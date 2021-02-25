Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту российского экономиздания РБК и еще 425 разным сайтам

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), проинформировала провайдеров о решении Голосеевского районного суда Киева, которое обязывает всех операторов и провайдеров телекоммуникаций, внесенных в соответствующий реестр на сайте НКРСИ, заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам.

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов (...), путем обязания интернет-провайдеров (…), включенных в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций, перечень которых содержится на официальном сайте НКРСИ, закрыть к ним доступ", - цитируется соответствующее постановление суда в сообщении на сайте комиссии.

В списке из 426 сайтов, к которым провайдеры должны закрыть доступ, - сайты в доменах .net, .com, org, .ru, .wiki и др.