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11:54 25.02.2021

Суд в Харькове обязал провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам, подозреваемым в связях с РФ

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Суд в Харькове обязал провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам, подозреваемым в связях с РФ

Киевский районный суд Харькова обязал интернет-провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница", которые, по информации СБУ, использовались для дестабилизации ситуации в Украине по заказу спецслужб РФ.

Как сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, об этом ее проинформировал департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании Telegram-каналов "Резидент".., "Легитимный".., "Картель".., "Сплетница".., путем обязательства Интернет-провайдеров, операторов, провайдеров телекоммуникаций, осуществляющих деятельность на территории Украины, в соответствии с ч.2 ст.42 Закона Украины "О телекоммуникациях", включенных в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций и перечень которых содержится на официальном сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, закрыть к ним доступ", - цитируют в Комиссии отрывок из решения следственной судьи Светланы Колесник.

В документе также отмечено, что доступ к перечисленным Telegram-каналам должен быть закрыт до отмены ареста имущества в установленном нормами УПК Украины порядке.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано непосредственно в Харьковском апелляционном суде в течение 5 дней со дня его оглашения.

Как сообщалось, 1 февраля в СБУ заявили, что киберспециалисты спецслужбы разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб Российской Федерации. В состав сети входили жители Харькова и Одессы, активисты т.н. "Русской весны".

По данным СБУ, спецслужбы РФ привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда Telegram-каналов: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

В СБУ выяснили, что "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Заочное подозрение в госизмене объявлено и руководителю сети, который скрывается от следствия за рубежом.

Киевский райсуд поместил одну подозреваемую под круглосуточный домашний арест, другой избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 1 млн 580 тыс.грн. После внесения этой суммы женщину выпустили из СИЗО.

 

Теги: #каналы #рф #телеграм #закрытие
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