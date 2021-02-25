"Киевстар" увеличил покрытие сети 4G в 16 областях

Мобильный оператор "Киевстар" увеличил покрытие 4G (LTE) сети в 16 областях и подключил к новым мобильным технологиям еще 321 населенный пункт.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, для этого оператор активировал технологию скоростной передачи данных на 113 базовых станциях.

В релизе уточняется, что возможность доступа к скоростному мобильному интернету получили 129 тыс. жителей небольших сел.

В том числе в Донецкой области связь 4G стала доступна в селах Кириловка, Новокрасновка, Старогнатовка, Шевченко, в Луганской - Белогоровка, Врубовка, Камышеваха, Нововодяное, Свистуновка, Смоляниново, Стрельцовка, Тополевка, в Кировоградской - Варваровка, Грузское, Сазоновка, Красноселье, Могучее. В Харьковской области - Большая Рогозянка, Новая Александровка, Петровка, Пятницкое, Украинка, Филатово.

"Увеличение территории покрытия 4G-сети стало возможным благодаря использованию радиочастот диапазона 900 МГц, который обеспечивает больший радиус действия для базовых станций мобильной связи", - отмечают в компании.

4G-связь поддерживают более 14 тыс. базовых станций "Киевстара", что дает возможность доступа к новым мобильным технологиям для 87,4% населения Украины.

Согласно планам оператора, до 2022 года возможность доступа к 4G должна быть обеспечена для 90% населения.