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02:00 24.02.2021

Twitter заблокировал 100 аккаунтов связанных с РФ

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Twitter заблокировал 100 аккаунтов связанных с РФ

Компания Twitter сообщила, что заблокировала навсегда деятельность 373 аккаунтов, 100 из которых связаны с Россией.

"Как только наши расследования были завершены, деятельность 373 связанных с правительством стран аккаунтов была навсегда приостановлена Twitter за нарушения нашей политики...", - сообщила компания.

Согласно данным компании, речь идет о двух группах учетных записей.

Первая насчитывает 69 аккаунтов и, предположительно, связана с российскими государственными субъектами.

"Часть этих аккаунтов распространяли сообщения, которые были связаны с российским правительством, в то время как другая часть сети была сосредоточена на подрыве веры в альянс НАТО и его стабильность", - отметила компания.

Кроме того, сообщает Twitter, был удален 31 аккаунт, связанный с "Агентством интернет-исследований" и российскими правительственными структурами.

По данным компании, сообщения в этих аккаунтах были направлены против США и Европейского Союза.

Также компания удалила около 130 учетных записей, связанных с Ираном, которые "пытались сорвать публичный разговор во время первых президентских дебатов 2020 года в США".

Помимо прочего Twitter заблокировал 35 аккаунтов, связанных с правительством Армении.

"Эти аккаунты были созданы для того, чтобы продвигать сообщения, нацеленные против Азербайджана", - считают в компании.

Теги: #twitter
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