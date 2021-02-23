Megogo начал собственное производство аудиосериалов

Медиасервис Megogo выпустил первый аудиосериал собственного производства - "Куренёвка: история киевского потопа", приуроченный к 60-й годовщине трагедии, отмечается в сообщении сервиса во вторник.

Проект состоит из шести эпизодов, каждый из которых будет рассказывать детали крупнейшей техногенной катастрофы в истории Киева.

"Аудиосериал создан в документально-художественном жанре. Впервые в Украине к производству аудиопроекта было привлечено кинорежиссёра и актерский состав", - отмечается в сообщении медиасервиса.

В компании также сообщили, что на этапе производства сегодня находятся еще около десяти аудиосериалов, которые в течение года будут представлены слушателям.

Среди них: проект на основе переписки Леси Украинки; история о путешествии на Антарктиду; документальный проект к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС; истории по мотивам рассказов Ирэны Карпы и другие.

"Что касается именно формата аудиосериала — это, по сути, нарративный подкаст. В основе — полноценная история, документальная или художественная, с детально проработаным сюжетом, персонажами и событиями. В наших аудиосериалах есть режиссёры и актёрский состав. Истории разделены на короткие серии, чтобы удобнее было слушать на ходу и не приходилось прерывать рассказ на полуслове, разрушая при этом всю магию истории", — отметил директор по стратегическому развитию Megogo Иван Шестаков.

По его словам, такой формат в мире - не новый, однако в Украине именно такой формат представлен впервые.

Работа над аудиосериалом "Куренёвка: история киевского потопа" длилась около трех месяцев с привлечением очевидцев и экспертов, которые исследуют историю Украины.

Прослушивание аудиосериалов, как и подкастов доступно в разделе "Аудио" приложения Megogo на смартфонах на базе iOS и Android, а также в автомобилях с аудиосистемой Android Auto и Appe CarPlay.

Как сообщалось, ранее Megogo запустил раздел с аудиокнигами и собственный интерактивный канал [М]4К, который будет транслировать популярные разножанровые фильмы ультрачеткого качества.

Megogo Audio – недавно созданное направление Megogo, в составе которого около 7 тыс. аудиокниг, несколько сотен подкастов, часть из которых собственного производства. Большинство аудиокниг доступны по основной подписке, а некоторые – в поштучной продаже по аналогии к фильмовым премьерам.

Megogo – один из наибольших в Восточной Европе медиасервисов для просмотра видео, TV и прослушивания аудио.

Сервис доступен на телевизорах с функцией Smart TV, медиаплеерах, приставках Apple TV, Android TV, на игровых консолях, смартфонах и планшетах на базе iOS и Android. Megogo также имеет веб-версию.