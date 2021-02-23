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10:30 23.02.2021

"Vodafone Украина" в 2020г в рамках проекта проект "Доброе дело в подарок" направил 1,3 млн грн на благотворительность

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"Vodafone Украина" в 2020г в рамках проекта проект "Доброе дело в подарок" направил 1,3 млн грн на благотворительность

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина"  в 2020 году направил  1,3 млн грн на благотворительный проект "Доброе дело в подарок", в рамках которого 148 детей, нуждающихся в срочной сложной операции по устранению врожденного порока сердца, получили помощь и смогли выздороветь.

"Идея проекта заключается в том, что средства, которые ранее планировались для приобретения подарков клиентам на праздники, "Vodafone Украина" направляет на помощь детям, нуждающимся в срочной сложной операции по устранению врожденного порока сердца. Также к программе могут подключиться наши абоненты, отдав накопленные бонусы на благотворительность", - отмечается в сообщении оператора.

Помощь предоставляется детям, родители которых не в состоянии оплатить операции самостоятельно, при этом очередь на бесплатное лечение слишком велика, и ребенок может не дождаться помощи или остаться инвалидом.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина"  начальник отдела связей с общественностью "Vodafone Украина" Виктория Рубан, в 2020 году бюджет проекта "Доброе дело в подарок" составил 1,3 млн грн.

В рамках программы оператор ежегодно закупает оборудование для проведения операций детям, которые после хирургического вмешательства получают возможность жить здоровой полноценной жизнью.
Кроме оборудования, благодаря средствам, собранным в рамках благотворительной программы "Доброе дело в подарок", в Киевском Институте Сердца появились ПЦР тесты на COVID-19 для маленьких пациентов с врожденными проблемами сердца, которые поступают в детское отделение Института Сердца на оперативное вмешательство.

В программе активно участвуют клиенты "Vodafone Украина", направляя накопленные во время пользования мобильной связью бонусы на реализацию благотворительного проекта.

Программа реализована при участии Института Сердца МЗ Украины и Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.
Помощь получают дети из разных уголков Украины.
В 2020 году вместе со своими клиентами компания "Vodafone Украина" помогла детям из Сумской, Запорожской, Черновицкой и Киевской областей.
Первая операция в рамках программы "Доброе дело в подарок" была проведена в сентябре 2011 года.

 

Теги: #благотворительность #vodafone_украина
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