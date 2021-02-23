"Vodafone Украина" в 2020г в рамках проекта проект "Доброе дело в подарок" направил 1,3 млн грн на благотворительность

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" в 2020 году направил 1,3 млн грн на благотворительный проект "Доброе дело в подарок", в рамках которого 148 детей, нуждающихся в срочной сложной операции по устранению врожденного порока сердца, получили помощь и смогли выздороветь.



"Идея проекта заключается в том, что средства, которые ранее планировались для приобретения подарков клиентам на праздники, "Vodafone Украина" направляет на помощь детям, нуждающимся в срочной сложной операции по устранению врожденного порока сердца. Также к программе могут подключиться наши абоненты, отдав накопленные бонусы на благотворительность", - отмечается в сообщении оператора.



Помощь предоставляется детям, родители которых не в состоянии оплатить операции самостоятельно, при этом очередь на бесплатное лечение слишком велика, и ребенок может не дождаться помощи или остаться инвалидом.



Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела связей с общественностью "Vodafone Украина" Виктория Рубан, в 2020 году бюджет проекта "Доброе дело в подарок" составил 1,3 млн грн.



В рамках программы оператор ежегодно закупает оборудование для проведения операций детям, которые после хирургического вмешательства получают возможность жить здоровой полноценной жизнью.

Кроме оборудования, благодаря средствам, собранным в рамках благотворительной программы "Доброе дело в подарок", в Киевском Институте Сердца появились ПЦР тесты на COVID-19 для маленьких пациентов с врожденными проблемами сердца, которые поступают в детское отделение Института Сердца на оперативное вмешательство.



В программе активно участвуют клиенты "Vodafone Украина", направляя накопленные во время пользования мобильной связью бонусы на реализацию благотворительного проекта.



Программа реализована при участии Института Сердца МЗ Украины и Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

Помощь получают дети из разных уголков Украины.

В 2020 году вместе со своими клиентами компания "Vodafone Украина" помогла детям из Сумской, Запорожской, Черновицкой и Киевской областей.

Первая операция в рамках программы "Доброе дело в подарок" была проведена в сентябре 2011 года.