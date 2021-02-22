ИТ-компания Creatio привлекла $68 млн инвестиций на развитие

Один из ключевых игроков на глобальном рынке CRM-систем группа компаний Creatio (в состав которой входит Terrasoft) привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн инвестиций от Volition Capital Fund IV, L.P. (США) и Horizon Capital, отмечается в сообщении компании в понедельник.

Как отмечается в сообщении, лид-инвестором выступил Volition Capital, соинвестором - Horizon Capital.

В Creatio подчеркивают, что команда, менеджмент и стратегия компании, а также видение продуктов остаются неизменными.

Полученные средства будут направлены на дальнейшее ускорение экспансии на глобальном рынке, усиления R&D и активное развитие партнерской экосистемы в 110 странах мира.

"Сейчас для бизнес- и IT-лидеров критически важно не упустить время и с помощью технологий трансформировать свои организации в low-code компании. Полученные инвестиции помогут нам еще быстрее воплощать в жизнь наше видение - создавать мир, в котором любая компания сможет с легкостью автоматизировать, изменять и улучшать свои бизнес-процессы", - отметила соучредитель и CEO Creatio Екатерина Костерева.

Управляющий партнер Volition Capital Шон Кантуэлл в свою очередь подчеркнул, что рынок low-code платформ для управления процессами и CRM имеет колоссальный потенциал роста.

В Creatio отмечают, что по прогнозам аналитиков, объем мирового рынка low-code платформ до 2030 года достигнет $187 млрд.

"Мы очень рады начать партнерство с командой Creatio. Мы уверены, что в Creatio есть все необходимое для выполнения своих амбициозных планов роста - первоклассная и преданная своим клиентам команда, инновационный продукт и последовательность в реализации целей", - цитируется в сообщении компании основательница и СЕО Horizon Capital Елена Кошарна.

Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на изменение структуры собственности компаний группы Creatio и вхождение Volition Capital Fund миноритарием.

Партнерская сеть Creatio насчитывает 700+ организаций по всему миру. Одним из ключевых игроков на глобальном рынке low-code, BPM и CRM является Terrasoft, известный своими программными продуктами Creatio (ранее bpm’online). Terrasoft входит в международную группу компаний Creatio, штат которой насчитывает 600+ сотрудников, а клиенты представлены в 100+ странах мира.

Volition Capital - акционерная компания, инвестирующая в технологические компании с высоким потенциалом, принадлежащие их основателям.

Volition Capital в 2019 году привлекла в общей сложности $600 млн для увеличения своего портфеля, состоящего из 26 технологических и потребительских компаний. В частности, за счет этих средств компания наполнила свой основной фонд Volition Capital Fund IV на сумму $400 млн, направив еще $200 в Volition Capital Select Fund I, предназначенный для финансирования наиболее перспективных портфельных компаний Volition.

Фонд Emerging Europe Growth Fund IІI (EEGF IІI) находится под управлением инвестиционной компании Horizon Capital.

Horizon Capital - крупная инвестиционная компания которая управляет четырьмя фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более $850 млн, среди которых WNISEF (с капиталом $150 млн), EEGF ($132 млн), EEGF II ($370 млн) и EEGF IІI ($200 млн). Средства указанных фондов инвестируются компанией в проекты в Украине, Молдове и Беларуси.