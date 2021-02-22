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16:53 22.02.2021

В СНБО Украины предупреждают о новом механизме атак на украинскую инфраструктуру

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В СНБО Украины предупреждают о новом механизме атак на украинскую инфраструктуру

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с 18 февраля фиксирует массированные DDoS атаки на украинский сегмент интернета, преимущественно на сайты сектора безопасности и обороны.

"В частности атаки осуществлялись на сайты Службы безопасности Украины, СНБО, ресурсы других государственных учреждений и стратегических предприятий.

Установлено, что источником этих скоординированных атак были IP-адреса, принадлежащие определенным российским сетям обмена трафиком", - сообщает пресс-центр СНБО.

Так, в ходе анализа выявлено, что злоумышленники использовали новый механизм кибератак, который ранее не наблюдался во время подобных инцидентов.

"Во время атаки уязвимые веб-серверы государственных органов инфицируются вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, что используется для DDOS-атак на другие ресурсы. При этом системы безопасности интернет-провайдеров определяют скомпрометированные веб-серверы как источник атак, и начинают блокировать их работу путем автоматического внесения в "черные списки". Таким образом, даже после окончания фазы DDoS атакованные сайты остаются недоступными для пользователей", - сказано в сообщении.

В случае выявления компрометации сайтов, DDoS-атак Национальный координационный центр кибербезопасности просит сразу сообщать на report@ncscc.gov.ua.

Теги: #снбо #ddos
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