Грузия хотела купить "Дий.Вдома", вопрос "застрял" на стадии переговоров - первый замминистра цифровизации

Правительство Грузии планировало купить у Украины приложение "Дий.Вдома", сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

"Грузия действительно планировала купить у нас "Дий.Вдома". Но потом их сторона попросила отсрочку из-за выборов и формирования госбюджета, и теперь это осталось на стадии переговоров", - отметил он.

По его словам, Грузия интересовалась "Дий.Вдома", поскольку этот проект направлен на решение вопроса контактных лиц и их самоизоляции.

Он также отметил, что помимо Грузии, высказавшей желание купить "Дий.Вдома", многие страны также интересовались тем, как именно Украина реализовала указанное приложение.

Выскуб также подчеркнул, что практика приобретения цифровых продуктов других стран на международной арене не сильно распространена.

"Конкретные предложения у нас были только по "Дий.Вдома", ведь просто приобрести такие вещи невозможно, их можно только повторить. Это к вопросу е-паспорта, потому что мы понимаем, что эта услуга базируется на демографическом реестре, а в каждой стране это отдельный реестр со своими особенностями и правилами. Но я уверен, что уже через несколько лет очень многие страны начнут свои проекты по внедрению цифровых паспортов", - отметил первый замминистра цифровизации Украины.