Популярность мобильных финсервисов среди абонентов "Киевстар" в 2020 году выросла на 19%

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" отмечает 19% рост популярности мобильных финансовых сервисов среди своих абонентов предоплаты в 2020 году.

Как отмечается в сообщении компании, распространенном в четверг, в 2020 году по сравнению с 2019 годом число тех, кто предпочитает платить за услуги с мобильного счета выросло на 19%.

В среднем в четвертом квартале 2020 года около 900 тыс. абонентов предоплаченной связи "Киевстар" воспользовались платежным продуктом "Смарт-Гроши".

По данным оператора, самыми популярными сервисами оплаты с мобильного счета стали: благотворительные взносы через USSD-код, оплата телевидения и интернета, межоператорский перевод средств, оплата проезда в городском транспорте и в такси, а также пополнение игровых аккаунтов и погашение кредита.

"Мы видим, что популярность оплаты товаров и услуг с мобильного счета стабильно растет. Поэтому мы со своей стороны постоянно пополняем каталог сервиса "Смарт-Гроши", ведь безналичные сервисы делают цифровую экономику для населения доступнее. Кроме того, платить с мобильного счета также гигиенично, удобно и надежно, как и банковской картой", - цитируется в сообщении директор департамента мобильных финансовых сервисов "Киевстар" Алена Суворова.

В 2020 году совместно с международной платежной системой LEO для абонентов "Киевстар" были запущены: оплата электроэнергии для "Львовэнергосбыт", оплата парковки в Харькове и в приложении Parking UA, а также покупка лекарств через сервис Liki.24.

Как сообщалось, "Киевстар" запустил финсервис "Смарт-Гроши" для абонентов предоплаты в сентябре 2018 года. В момент запуска оператор установил максимальный лимит на количество денег на счету абонента в 8 тыс. грн, годовой оборот по кошельку - не более 62 тыс. грн, месячный лимит - не более 10 тыс. грн, предел по одной операции - не более 3 тыс. грн.

Услуга "Смарт-Гроши" предоставляется на базе электронных денег Национальной платежной системы "Простир" в партнерстве с АО "Альфа-Банк".