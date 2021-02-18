Телеком

14:17 18.02.2021

Популярность мобильных финсервисов среди абонентов "Киевстар" в 2020 году выросла на 19%

2 мин читать
Популярность мобильных финсервисов среди абонентов "Киевстар" в 2020 году выросла на 19%

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" отмечает 19% рост популярности мобильных финансовых сервисов среди своих абонентов предоплаты в 2020 году.

Как отмечается в сообщении компании, распространенном в четверг, в 2020 году по сравнению с 2019 годом число тех, кто предпочитает платить за услуги с мобильного счета выросло на 19%.

В среднем в четвертом квартале 2020 года около 900 тыс. абонентов предоплаченной связи "Киевстар" воспользовались платежным продуктом "Смарт-Гроши".

По данным оператора, самыми популярными сервисами оплаты с мобильного счета стали: благотворительные взносы через USSD-код, оплата телевидения и интернета, межоператорский перевод средств, оплата проезда в городском транспорте и в такси, а также пополнение игровых аккаунтов и погашение кредита.

"Мы видим, что популярность оплаты товаров и услуг с мобильного счета стабильно растет. Поэтому мы со своей стороны постоянно пополняем каталог сервиса "Смарт-Гроши", ведь безналичные сервисы делают цифровую экономику для населения доступнее. Кроме того, платить с мобильного счета также гигиенично, удобно и надежно, как и банковской картой", - цитируется в сообщении директор департамента мобильных финансовых сервисов "Киевстар" Алена Суворова.

В 2020 году совместно с международной платежной системой LEO для абонентов "Киевстар" были запущены: оплата электроэнергии для "Львовэнергосбыт", оплата парковки в Харькове и в приложении Parking UA, а также покупка лекарств через сервис Liki.24.

Как сообщалось, "Киевстар" запустил финсервис "Смарт-Гроши" для абонентов предоплаты в сентябре 2018 года. В момент запуска оператор установил максимальный лимит на количество денег на счету абонента в 8 тыс. грн, годовой оборот по кошельку - не более 62 тыс. грн, месячный лимит - не более 10 тыс. грн, предел по одной операции - не более 3 тыс. грн.

Услуга "Смарт-Гроши" предоставляется на базе электронных денег Национальной платежной системы "Простир" в партнерстве с АО "Альфа-Банк".

Теги: #сервис #киевстар #финансы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:12 18.02.2021
"Киевстар" в 2020 году увеличил доход на 12,4%, EBITDA - на 15,6%

"Киевстар" в 2020 году увеличил доход на 12,4%, EBITDA - на 15,6%

15:33 15.02.2021
Как абоненты Киевстар помогают онкобольным детям в Украине

Как абоненты Киевстар помогают онкобольным детям в Украине

10:15 15.02.2021
Украинцы больше всего пользуются Viber и Facebook - "Киевстар"

Украинцы больше всего пользуются Viber и Facebook - "Киевстар"

10:29 12.02.2021
"Киевстар" и ЕМА объединяют усилия по борьбе с кибермошенничеством

"Киевстар" и ЕМА объединяют усилия по борьбе с кибермошенничеством

09:35 11.02.2021
"Киевстар" передал больницам 55 кислородных концентраторов

"Киевстар" передал больницам 55 кислородных концентраторов

13:55 10.02.2021
На новогодние праздники украинцы чаще всего путешествовали в Египет и Турцию – "Киевстар"

На новогодние праздники украинцы чаще всего путешествовали в Египет и Турцию – "Киевстар"

11:17 10.02.2021
Онлайн-платежи в системе "Мой Киевстар" стали более безопасными

Онлайн-платежи в системе "Мой Киевстар" стали более безопасными

16:17 09.02.2021
Более 1 млн абонентов Киевстар общаются без оплат

Более 1 млн абонентов Киевстар общаются без оплат

11:20 08.02.2021
Открыта уникальная сенсорная комната в Национальном институте рака

Открыта уникальная сенсорная комната в Национальном институте рака

16:35 04.02.2021
Открыта уникальная сенсорная комната в Национальном институте рака

Открыта уникальная сенсорная комната в Национальном институте рака

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацсовет по телерадиовещанию назначил еще одну проверку телеканалу "НАШ" из-за участия в передаче "Марафон" Николая Азарова

В Верховный суд поступил еще один иск от физлица об оспаривании указа по телеканалам

Решение о прекращении вещания "112 Украина", NewsOne и ZIK нельзя отменить - секретарь СНБО

В Киеве пикетировали телеканал "НАШ", требуя его закрытия

Минкультуры просит YouTube закрыть страницы NewsOne, ZIK, "112 Украина"

ПОСЛЕДНЕЕ

"1+1 media" не получал запросов со стороны СБУ и не знает о проведении каких-либо проверок

"Київстар" у 2020 році збільшив дохід на 12,4%, EBITDA - на 15,6%

Google будет платить News Corp. за доступ к ее контенту в рамках трехлетнего соглашения

"Vodafone Украина" запустил короткий номер для горячей линии по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья

США приветствуют честные и прозрачные выборы председателя набсовета НОТУ

НОТУ получила часть "замороженного" залога за "Евровидение" в EUR9,3 млн, ожидает получения остатка добровольно

"Vodafone Украина" по итогам 2020 года опередил "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета

Рада приняла в первом чтении законопроект о "налоге на Google"

AmCham призывает Раду поддержать законопроекты для развития сетевой и цифровой инфраструктуры

Количество IT-специалистов в отношениях за 5 лет достигло 75% - GlobalLogic

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА