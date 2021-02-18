Телеком

12:12 18.02.2021

"Киевстар" в 2020 году увеличил доход на 12,4%, EBITDA - на 15,6%

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"Киевстар" в 2020 году увеличил доход на 12,4%, EBITDA - на 15,6%

Чистый доход АО "Киевстар" по итогам 2020 года составил 25,158 млрд грн, что на 12,4% больше, чем за 2018 год.

Согласно сообщению компании, доход оператора от предоставления услуг мобильной связи вырос на 12% - до 23,418 млрд грн, от предоставления услуг фиксированной связи - на 18,7%, до 1,602 млрд грн.

Кроме того, показатель EBITDA в прошлом году увеличился на 15,6% и составил 16,979 млрд грн, при этом маржа EBITDA выросла на 1,9 процентных пункта - до 67,5%.

Капитальные расходы "Киевстара" (за исключением платы за аренду и лицензии) за год выросли на 22,1% и составили 4,851 млрд грн.

Количество абонентов мобильной связи оператора по итогам четвертого квартала 2020 года сократилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 25,9 млн, тогда как количество абонентов фиксированной связи возросло на 10,9% - до 1,1 млн.

"Услугами мобильной связи в четвертом квартале 2020 года пользовались 25,9 млн абонентов, на 1,3% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года. На это повлияло частичное приостановление продаж в дилерской сети из-за локдауна, а также такие рыночные тренды, такие как уменьшение количества клиентов, пользующихся сим-картами разных операторов", - отмечается в сообщении "Киевстара"

По данным "Киевстара", в четвертом квартале 2020 года количество пользователей мобильного интернета достигло 17,1 млн абонентов, что на 1,3% больше, чем в четвертом квартале 2019 года. При этом количество абонентов, которые пользуются интернетом 4G, увеличилось за год на 30%. Благодаря росту количества пользователей цифровых услуг и увеличению потребления, средний доход от абонента (ARPU) в четвертом квартале 2020 года возрос на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 80 грн.

Абоненты в 2020 году увеличили потребление мобильного интернета и голосовых услуг. Так, в четвертом квартале 2020 года среднее потребление дата-трафика на абонента составило 6,1 Гб, на 43% больше, чем годом ранее.

Потребление голосового трафика на абонента за указанный период составило 651 мин, или на 12,7% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

В четвертом квартале 2020 года доход оператора увеличился на 15,2% - до 6,697 млрд грн. Из них 6,229 млрд грн составил доход от услуг мобильной связи (+15%), 430 млн грн - доход от услуг фиксированной связи (+21,3%). Показатель EBITDA за этот период возрос на 10,4% - до 4,452 млрд грн, маржа сократилась на 2,8 процентных пункта - до 66,5%.

Капитальные инвестиции в четвертом квартале 2020 года составили 1,251 млрд грн, что на 25,9% больше, чем в четвертом квартале 2019 года

За прошлый год "Киевстар" перечислил в госбюджет налогов и других платежей на общую сумму 9,3 млрд грн.

Кроме того, с начала пандемии COVID "Киевстар" оказал помощи обществу и абонентам на 80 млн грн - это бесплатные услуги связи, бонусы для медработников, закупка аппаратов вентиляции легких для ряда медицинских учреждений, и многое другое.

Как сообщалось со ссылкой на отчет материнской компании VEON, "Киевстар" чистый доход оператора по итогам 2019 года составил 22,392 млрд грн, что на 19,6% больше, чем за 2018 год; доход оператора от предоставления услуг мобильной связи вырос на 20% - до 20,903 млрд грн, от предоставления услуг фиксированной связи - на 11%, до 1,35 млрд грн, а показатель EBITDA увеличился на 39,4% и составил 14,683 млрд грн, при этом маржа EBITDA - на 9,3 процентных пункта, до 65,6%.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар #доход
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