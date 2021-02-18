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12:58 18.02.2021

Google будет платить News Corp. за доступ к ее контенту в рамках трехлетнего соглашения

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Google будет платить News Corp. за доступ к ее контенту в рамках трехлетнего соглашения

Google будет платить американской медиакомпании News Corp. за ее новостной контент в рамках соглашения, заключенного сторонами на трехлетний срок.

Как сообщила News Corp., соглашение также предполагает разработку компанией аудио- и видеоконтента для платформ Google, входящей в Alphabet Inc.

По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на информированные источники, Google заплатит медиакомпании десятки миллионов долларов в рамках этого соглашения.

Контент News Corp. будет доступен на нескольких платформах Google, включая новую платформу Google News Showcase, заявил Дон Харрисон, отвечающий в Google за глобальные партнерства.

Google News Showcase, которая пока не запущена в США, показывает ссылки на новости различных изданий, по которым осуществляется переход непосредственно на сайты новостных организаций. Сервис уже работает в Германии, Бразилии, а также во Франции, Австралии и ряде других стран.

По словам Харрисона, партнерами сервиса является более 500 изданий по всему миру.

News Corp. сообщила, что из принадлежащих ей изданий партнерами Google News Showcase станут американские The Wall Street Journal, Barron's, Market Watch и New York Post, британские The Time, The Sunday Times и The Sun, а также ряд австралийских новостных платформ.

Теги: #news_corp #google
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