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12:48 18.02.2021

"Vodafone Украина" запустил короткий номер для горячей линии по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья

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"Vodafone Украина" запустил короткий номер для горячей линии по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья

Оператор мобильной связи - компания "Vodafone Украина" - выступил партнером проекта Lifeline Ukraine и открыл для своих абонентов короткий номер 7333 для звонков на горячую линию по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья.

Как отмечается в сообщении компании, горячая линия направлена, в первую очередь, на ветеранов и членов их семей, но психологическую помощь может получить каждый абонент Vodafone, который в этом нуждается, по короткому номеру 7333. Звонок бесплатный.
Lifeline Ukraine – это национальная профессиональная линия по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья. Каждому, кого преследуют депрессия или мысли о самоубийстве, кому не с кем этим поделиться, линия предлагает первую эмоциональную помощь.
Профессиональные специалисты горячей линии предоставляют психоэмоциональную поддержку как при телефонном обращении, так и при запросе в чате на сайте Lifeline Ukraine, на странице Facebook и в Telegram-канале. Горячая линия работает 24 часа в день, 7 дней в неделю.
"Vodafone Украина" был первым оператором, который присоединился к этой важной инициативе партнеров. Мы поддерживаем Lifeline Ukraine и хотим, чтобы благодаря технологиям связи каждый наш абонент мог получить необходимую помощь, как медицинскую, так и психоэмоциональную", - отметила начальник отдела связей с общественностью "Vodafone Украина" Виктория Рубан.
Линия Lifeline Ukraine работает с августа 2019 года. За этот период она получила более 9000 обращений и предоставила 6000 часов консультаций.

Теги: #номер #vodafone_украина #поддержка
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