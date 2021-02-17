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18:19 17.02.2021

США приветствуют честные и прозрачные выборы председателя набсовета НОТУ

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США приветствуют честные и прозрачные выборы председателя набсовета НОТУ

Посольство США в Украине приветствуют честные и прозрачные выборы председателя и секретаря наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

"Мы приветствуем честные и прозрачные вчерашние выборы новых председателя и секретаря наблюдательного совета НОТУ "Суспильне". Независимый вещатель обеспечивает общественный контроль за действиями власти, противодействует дезинформации и способствует здоровым демократическим дискуссиям", - сказано в сообщении посольства в Twitter.

16 февраля путем голосования Светлану Остапу переизбрали председателем наблюдательного совета НОТУ второго созыва. Ее кандидатуру поддержали 9 членов наблюдательного совета НОТУ. На должность секретаря переизбрали Вадима Миського.

 

Теги: #сша #ноту #набсовет
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