США приветствуют честные и прозрачные выборы председателя набсовета НОТУ

Посольство США в Украине приветствуют честные и прозрачные выборы председателя и секретаря наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

"Мы приветствуем честные и прозрачные вчерашние выборы новых председателя и секретаря наблюдательного совета НОТУ "Суспильне". Независимый вещатель обеспечивает общественный контроль за действиями власти, противодействует дезинформации и способствует здоровым демократическим дискуссиям", - сказано в сообщении посольства в Twitter.

16 февраля путем голосования Светлану Остапу переизбрали председателем наблюдательного совета НОТУ второго созыва. Ее кандидатуру поддержали 9 членов наблюдательного совета НОТУ. На должность секретаря переизбрали Вадима Миського.