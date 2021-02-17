НОТУ получила часть "замороженного" залога за "Евровидение" в EUR9,3 млн, ожидает получения остатка добровольно

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) в конце 2020 года получила часть "замороженного" залога за "Евровидение" в размере EUR9,3 млн.

Соответствующая информация изложена в документе, обнародованном на сайте Кабинета министров.

"3 декабря 2020 года ПАО "НОТУ" получило письмо от Европейского вещательного союза, которым подтверждается возвращение суммы фингаранти на счета НОТУ в размере EUR9,3 млн. 8 декабря 2020 года ПАО НОТУ обратилось к Европейскому вещательному союзу с требованием вернуть вторую часть средств финансовой гарантии", - говорится в документе.

Отмечается, что согласно рекомендациям юридического советника Украины на сегодня целесообразно попробовать достичь согласия сторон на возвращение украинской стороне остатка гарантии, а в случае недостижения соответствующих договоренностей, рассмотреть вопрос о взыскании указанной суммы с Европейского вещательного союза (EBU) в судебном порядке.

"В случае, если остаток гарантии в сумме EUR 5,7 млн не будет добровольно возвращен в разумные сроки, юридический советник подготовит и подаст иск в соответствующий иностранный юрисдикционный орган", - отмечается в документе.

Интересы государства в деле возвращения средств фингарантии с 2017 года представляет швейцарская юридическая фирма Jacquemoud & Stanislas.

Как сообщалось, распоряжением Кабинета министров Украины от 27 июля 2016 года № 568-р "Некоторые вопросы подготовки и проведения в 2017 году в Украине песенного конкурса "Евровидения" было согласовано составление Национальной телекомпанией Украины договора с "Государственным экспортно-импортным банком Украины" касательно покупки указанным обществом как поверенным EUR15 млн полученных от Национальной телекомпании Украины для дальнейшего перечисления на счет Европейского вещательного общества как гарантии для обеспечения выполнения условий договора о проведении в 2017 году в Украине "Евровидения".

Вследствие реорганизации Национальной телекомпании Украины правопреемником телекомпании с января 2017 года стало ПАО "НОТУ".

Европейский вещательный союз 18 мая 2017 года сообщил ПАО "НОТУ" о блокировании фингарантии на основании сообщения Женевского управления по взысканию долгов в связи с предъявлением требования третьего лица, должником которого является ПАО "НОТУ", что сделал невозможным возврат средств в госбюджет.

Основанием для блокирования средств является судовое дело по иску Euronews S. A. о взыскании EUR10,5 млн на основании нарушения условий лицензионного соглашения от 21 октября 2010 года.

В июле 2020 года общественный вещатель "Суспильне" полностью погасил задолженность государства в размере EUR10,5 млн перед АО "Евроньюс".