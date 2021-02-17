"Vodafone Украина" по итогам 2020 года опередил "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета

Французская speed-test компания nPerf опубликовала результаты исследования скорости мобильного интернета украинских операторов в 2020 году, на первом месте - "Vodafone Украина".

В ходе исследования мобильная сеть "Vodafone Украина" получила 52,9 тыс. баллов, "Киевстар" – 45,2 тыс. баллов, lifecell – 43,1 тыс. баллов.

Как отмечается в отчете, в течение января-декабря 2020 года пользователи провели 94,42 тыс. тестов подключения (включая тест скорости, просмотра и потоковой передачи данных) с помощью мобильного приложения nPerf (iOS, Android). После фильтрации общего пула тестов, в основание исследования вошли 33,485 тыс. релевантных тестов.

Из указанных тестов 45.9% были проведены в сети "Киевстар", 28% в сети "Vodafone Украина" и 26.1% в сети lifecell.

Тестирование проводилось в сетях 2G/3G/4G.

В результате "Vodafone Украина" показал самую высокую скорость среди мобильных сетей в Украине. Средняя скорость загрузки – 21,17 Мбит/с, скорость выгрузки – 9,61 Мбит с, задержка – 51,6 мс. Такой результат свидетельствует об увеличении скорости мобильного интернета оператора по сравнению с результатами прошлого года.

Так, по сравнению с результатами аналогичного исследования 2019 года, скорость загрузки в сети "Vodafone Украина" увеличилась на 32%, а скорость выгрузки – на 17%.

Согласно данным nPerf, у "Киевстара" средняя скорость загрузки данных в сети была 18,55 Мбит/с, скорость выгрузки – 8,61 Мбит/с, задержка – 57,05 мс.

Средняя скорость загрузки данных в сети оператора lifecell – 13,73 Мбит/с, а скорость выгрузки – 7,41 Мбит/с, задержка – 52,21 мс.

Как сообщалось, по данным nPerf, в 2019 году первым по скорости мобильного интернета в Украине был "Киевстар".