AmCham призывает Раду поддержать законопроекты для развития сетевой и цифровой инфраструктуры

Американская торговая палата в Украине (AmCham) призывает народных депутатов поддержать законопроекты, упрощающие операторам развитие сетевой и цифровой инфраструктуры, сообщается на сайте палаты в среду.

Речь, в частности, идет о законопроекте №4118 "О внесении изменений в Закон Украины "О доступе к объектам строительства, транспорта и электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей" и другие законодательные акты Украины по развитию телекоммуникационных сетей", а также о законопроекте №3410 "О внесении изменений в Закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества"(относительно расположения технических средств телекоммуникаций)".

Законопроект №4118 закрепляет обязательность соблюдения прозрачных правил и обеспечения равных возможностей доступа к объектам строительства, транспорта и электроэнергетики для всех игроков телеком-рынка. Он обязывает их работать по прозрачным договорам, согласно плата за доступ формируется в соответствии с утвержденными правительством четкими методиками.

"Такой подход не только сделает невозможным появление коррупционных рисков и предоставление преимуществ отдельным провайдерам, но и улучшит конкуренцию", - подчеркивают в AmCham.

Проект закона №3410 направлен на урегулирования процесса размещения технических средств телекоммуникаций операторами и провайдерами на объектах инфраструктуры, находящихся в государственной и коммунальной собственности.

"Оба законопроекта обеспечат справедливые и сбалансированные условия для развития сетевой и цифровой инфраструктуры в стране и будут способствовать реализации инициативы президента Украины "Государство в смартфоне", - считают в AmCham.

Американская торговая палата в Украине призывает народных депутатов поддержать оба законопроектв в первом чтении.