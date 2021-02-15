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13:49 15.02.2021

Арабская Intelmax Management Consulting хочет открыть представительство в Украине

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Открытие в Украине представительства Intelmax Management Consulting (Абу-Даби, ОАЭ) и сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью подписали Министерство цифровой трансформации Украины и компания Intelmax.

"Компания Intelmax Management Consulting планирует открыть представительство в Украине. Подписан меморандум между Минцифрой и Intelmax во время визита президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты", - написал вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook в понедельник.

По его словам, документ также предусматривает внедрение блокчейн-технологий в государственные процессы и услуги.

"Украина движется вперед, делая цифровую революцию во всех государственных учреждениях. Поэтому внедрение решений на основе блокчейн является важным этапом развития", - считают в Intelmax, мнение которой изложено на сайте компании.

В ней отмечают, что в рамках сотрудничества стороны также рассмотрят возможность внедрения национального украинского стейблкоина на базе блокчейна Fantom с таргетингом и распределением социальных и деловых выгод.

"Внедрение может включать, среди прочего, оценку, предварительную квалификацию и назначение подходящих частных компаний или других институтов или экспертов из своих стран для реализации, а также партнерства и сотрудничества в проектах разработки Intelmax IP-Exchange и Fantom blockchain", - добавили в компании.

IP-биржа Intelmax - онлайн-платформа для быстрой продажи и покупки активов интеллектуальной собственности. Платформа основана на блокчейне Fantom, который обеспечивает повышенный уровень безопасности, эффективности и прозрачности.

Блокчейн Fantom - платформа смарт-контрактов, построенная на собственном aBFT-алгоритме Lachesis.

Теги: #представительство #intelmax #федоров
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