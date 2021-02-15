Мобильные операторы в январе подключили к высокоскоростному интернету почти 2,4 тыс. населенных пунктов

Мобильные операторы Украины за январь 2021 года подключили к высокоскоростному мобильному интернету 2383 населенных пункта, из которых - в 543 городах и селах, где проживает около 117.4 тыс. граждан, 4G появился впервые, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Более 7 млн украинцев из 11,8 тыс. населенных пунктов получили 4G благодаря реализации проекта LTE900, стартовавшего в июле 2020 года. При этом более 2 млн украинцев в 5,6 тыс. городов и сел получили 4G впервые", - написал он в Facebook в понедельник.

Как отметил Федоров, Минцифры - обеспечить доступом к интернет 95% украинцев.

В настоящее время скоростной мобильный интернет есть в 22 тыс. населенных пунктах Украины.