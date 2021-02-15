Телеком

10:15 15.02.2021

Украинцы больше всего пользуются Viber и Facebook - "Киевстар"

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Украинцы больше всего пользуются Viber и Facebook - "Киевстар"

Мобильный оператор компания "Киевстар" проанализировал популярность мессенджеров, социальных сетей и платформ среди украинцев.

Как отмечается в сообщении компании в понедельник, при исследовании использовались обобщенные и обезличенные данные о мобильном дата-трафике в сети оператора.

По данным оператора, Viber - самый популярный мессенджер среди абонентов "Киевстар" - ежемесячно им пользуется 12 млн абонентов оператора. Далее в рейтинге идут Facebook Messenger с 11 млн пользователей, Telegram с 6 млн и WhatsApp примерно с 5 млн.

"Самыми популярными социальными платформами стали Facebook и YouTube, ими ежемесячно пользуется примерно по 13 млн абонентов Киевстар. Instagram использует 10 млн человек. Неожиданно на третьем месте оказался Twitter с 7 млн, а замыкает список лидеров Tik Tok с 5,5 млн", - отметили в "Киевстаре".

Согласно сообщению, в среднем абоненты оператора проводят больше всего времени именно в Tik Tok – 88 минут в день. А каждый десятый пользователь проводит в этом приложении более 4 часов в день.

YouTube смотрят в среднем 54 минуты в день, а в Facebook сидят 44 минуты.

Активно абоненты "Киевстар" пользуются соцсетями вечером, с 18.00 до 22.00, а также днем, с 12.00 до 13.00.

Ожидаемо наибольшее количество мобильного интернета в месяц используют при просмотре YouTube - в среднем 2,5 Гб на каждого абонента, на втором месте Tik Tok - 0,6 Гб, а в Instagram - 0,4 Гб.

Теги: #viber #киевстар #facebook
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