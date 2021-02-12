Телеком

16:34 12.02.2021

Количество IT-специалистов в Украине до 2024г вырастет на 23% - исследование BRDO

2 мин читать
Количество IT-специалистов в Украине до 2024г вырастет на 23% - исследование BRDO

Количество выпускников-бакалавров IТ-специальностей в украинских вузах значительно возрастет в ближайшие годы: в 2024 году диплом бакалавра получит более 20 тыс. чел. в сфере IТ, что на 23% больше, чем в 2020 году.

Об этом свидетельствуют результаты "Анализа IT-образования в вузах Украины", разработанного экспертами Офиса эффективного регулирования BRDO, сообщила пресс-служба BRDO в пятницу.

Согласно данному исследованию, ежегодно спрос на новых IT-специалистов в Украине составляет 30-50 тыс. лиц. В свою очередь университеты ежегодно выпускают в среднем 16,2 тыс. бакалавров IT-специальностей. При этом колледжи и техникумы готовят в среднем 6,3 тыс. младших специалистов на год, и это количество ежегодно увеличивается.

"Объем госзаказа на IT-бакалавров постепенно уменьшался в последние пять лет, однако он был существенно расширен в 2020 году. На количество IТ-выпускников в будущем также повлияет положительная демографическая ситуация и доля абитуриентов, выбирающих IТ-специальности. Эксперты разработали три сценария, по которым эта доля может меняться", - говорится в результатах анализа.

Так, согласно первому сценарию "динамического роста", доля поступающих на IТ-специальности продолжит рост текущими темпами - до 16,1% в 2026 году. Соответственно, в 2030 году можно будет ожидать выпуска 37,4 тыс. новых специалистов, что примерно соответствует текущему реальному изменению количества специалистов на рынке.

Согласно сценарию "сдержанного роста", доля поступающих на IТ-специальности останется на существующем уровне - 12%. По этому сценарию, в 2030 году можно ожидать выпуска 27,8 тыс. новых специалистов. Рост количества выпускников по этому сценарию достигается только за счет демографических изменений.

Согласно сценарию "замедленного роста", доля поступающих на IТ-специальности постепенно будет уменьшаться до 10% в 2026 году. Соответственно, в 2030 году можно ожидать выпуска 23,2 тыс. новых специалистов.

"Таким образом, система формального высшего образования пока не удовлетворяет спрос рынка на IT-специалистов и, очевидно, не сможет этого достичь в будущем. Переквалификация и неформальное образование специалистов других отраслей, а также иммиграция IT-специалистов и привлечение иностранцев дистанционно - не менее важные "точки роста" для человеческого капитала IT-отрасли, которые находятся вне формального образования", - отметил руководитель сектора ІСТ BRDO Игорь Самоходский, которого цитирует пресс-служба.

Теги: #it #украина #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:43 12.02.2021
Украина готовится к возобновлению производства вакцин, но быстро запустить производство вакцин от COVID-19 не получится – Ляшко

Украина готовится к возобновлению производства вакцин, но быстро запустить производство вакцин от COVID-19 не получится – Ляшко

12:03 12.02.2021
65% украинцев готовы вакцинироваться от Covid-19 – опрос

65% украинцев готовы вакцинироваться от Covid-19 – опрос

08:36 12.02.2021
Сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы

Сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы

08:22 12.02.2021
В Украине за сутки 4 773 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 211 человек

В Украине за сутки 4 773 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 211 человек

08:04 12.02.2021
Стратегические предприятия "Укроборонпрома" трансформируют в новый оборонный холдинг "Оборонные системы Украины"

Стратегические предприятия "Укроборонпрома" трансформируют в новый оборонный холдинг "Оборонные системы Украины"

07:30 12.02.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли два украинских бойца

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли два украинских бойца

07:19 12.02.2021
Вследствие непогоды остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях Украины

Вследствие непогоды остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях Украины

05:53 12.02.2021
Венедиктова рассказала о завершении кадровой перезагрузки органов прокуратуры

Венедиктова рассказала о завершении кадровой перезагрузки органов прокуратуры

02:42 12.02.2021
Офис генпрокурора и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством заключили соглашение для углубленного сотрудничества

Офис генпрокурора и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством заключили соглашение для углубленного сотрудничества

01:53 12.02.2021
В Минздраве заявили, что также будут вакцинировать переболевших COVID-19

В Минздраве заявили, что также будут вакцинировать переболевших COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацсовет по телерадиовещанию назначил еще одну проверку телеканалу "НАШ" из-за участия в передаче "Марафон" Николая Азарова

В Верховный суд поступил еще один иск от физлица об оспаривании указа по телеканалам

Решение о прекращении вещания "112 Украина", NewsOne и ZIK нельзя отменить - секретарь СНБО

В Киеве пикетировали телеканал "НАШ", требуя его закрытия

Минкультуры просит YouTube закрыть страницы NewsOne, ZIK, "112 Украина"

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацсовет по телерадиовещанию обновил состав набсовета НОТУ

Нацсовет по телерадиовещанию назначил еще одну проверку телеканалу "НАШ" из-за участия в передаче "Марафон" Николая Азарова

"Киевстар" и ЕМА объединяют усилия по борьбе с кибермошенничеством

Бизнес-клиенты в 3 раза увеличили потребление Big Data и IoT сервисов – "Vodafone Украина"

"Нова пошта" откроет логистический терминал в Николаеве на 7 тыс. посылок/час в марте

Microsoft обращалась с предложением о покупке к Pinterest

Более 100 партнеров присоединились к "Дии" в 2020 году, в текущем планируют еще более 1 тыс.

Twitter не позволит Трампу вернуться на свою площадку - представитель соцсети

На сайт КГГА ведется DDOS-атака - мэр

lifecell видит возможность обеспечения связью жителей оккупированных территорий с помощью услуги "Виртуальный номер"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА