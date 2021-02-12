Телеком

14:17 12.02.2021

Нацсовет по телерадиовещанию обновил состав набсовета НОТУ

2 мин читать
Нацсовет по телерадиовещанию обновил состав набсовета НОТУ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в пятницу обновил состав наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) - прекратил полномочия 10 лиц и ввел 12 лиц.

Как сообщается на сайте регулятора, в частности, в состав набсовета НОТУ введены: Дмитрий Ананьев (сфера обеспечения прав национальных меньшин), Екатерина Батенко (депутатская группа "Партия "За майбутне"), Людмила Березовская (депутатская фракция партии "Европейская солидарность"), Наталья Гарач (сфера защиты прав лиц с особыми потребностями), Евгений Глебовицкий (творческая сфера), Вячеслав Козак (депутатская фракция партии "ВО "Батькивщина"), Максим Кречетов (депутатская фракция партии "Слуга народа"), Лаврентий Малазония (депутатская фракция партии "Оппозиционная платформа "За жизнь"), Вадим Миський (сфера защиты интересов детей и молодежи), Светлана Остапа (депутатская фракция партии "Голос"), Галина Титиш (сфера образования и науки), Алексей Харченко (депутатская группа "Довира").

При этом в настоящее время продолжает выполнять свои полномочия член набсовета НОТУ Александр Павличенко (правозащитная сфера). Кроме того, в составе набсовета остались избранные в октябре 2020 года члены НС от сферы журналистики - Оксана Романюк и местного самоуправления - Виктор Бобиренко.

Из новоназначенных членов набсовета повторно будут выполнять свои полномочия Евгений Глебовицкий, Вячеслав Козак, Лаврентий Малазония, Вадим Миський, Светлана Остапа. Законодательные требования позволяют одному и тому же лицу входить в состав набсовета не более чем на два срока подряд независимо от длительности таких сроков.

Нацсовет отмечает, что полномочия большинства предыдущего состава набсовета НОТУ закончились еще 19 января 2021 года. Кроме того, 12 февраля 2021 вступил в силу закон об устранении коллизии в вопросе назначения и увольнения членов набсовета НОТУ депутатскими фракциями и группами. Согласно этим изменениям, срок полномочий членов набсовета, избранных депутатскими фракциями и группами ВР VIII созыва, заканчивается в день утверждения регулятором его нового состава с избранием нардепов ХIХ созыва.

Таким образом, прекращены также полномочия двух членов набсовета, которые были утверждены по представлению депутатской группы "Воля народа" и депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" парламента VIII созыва, которые сейчас расформированы.

По данным Нацсовета, в настоящее время проходит процесс избрания члена набсовета в сфере физического воспитания и спорта, конференция по этому вопросу должна пройти в начале апреля 2021 года.

Теги: #набсовет #телерадиовещание #ноту #нацсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:04 12.02.2021
Нацсовет по телерадиовещанию назначил еще одну проверку телеканалу "НАШ" из-за участия в передаче "Марафон" Николая Азарова

Нацсовет по телерадиовещанию назначил еще одну проверку телеканалу "НАШ" из-за участия в передаче "Марафон" Николая Азарова

12:01 12.02.2021
"Нафтогаз" в 2020г снизил оплату членов набсовета в 2,1 раза

"Нафтогаз" в 2020г снизил оплату членов набсовета в 2,1 раза

20:51 10.02.2021
Абромавичус отказался от участия в набсовете Ощадбанка в связи с конфликтом интересов

Абромавичус отказался от участия в набсовете Ощадбанка в связи с конфликтом интересов

11:43 27.01.2021
Гуманитарный комитет рекомендует Раде принять законопроект, устраняющий коллизию при назначении членов набсовета НОТУ

Гуманитарный комитет рекомендует Раде принять законопроект, устраняющий коллизию при назначении членов набсовета НОТУ

19:39 15.01.2021
Зеленский заменил Роговцеву и Богуцкого в набсовете Украинского культурного фонда Рыбчинским и Суриным - указ

Зеленский заменил Роговцеву и Богуцкого в набсовете Украинского культурного фонда Рыбчинским и Суриным - указ

17:13 15.01.2021
Нацсовет по телерадиовещанию отрицает избирательность своих действий - зампредседателя

Нацсовет по телерадиовещанию отрицает избирательность своих действий - зампредседателя

16:01 14.01.2021
Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne

Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne

15:20 14.01.2021
Нацсовет разрешил НОТУ увеличить мощность части передатчиков на территориях с особым режимом вещания

Нацсовет разрешил НОТУ увеличить мощность части передатчиков на территориях с особым режимом вещания

14:15 14.01.2021
Нацсовет по телерадиовещанию просит поставщиков теле-медиатехники и смартфонов не завозить их из России

Нацсовет по телерадиовещанию просит поставщиков теле-медиатехники и смартфонов не завозить их из России

12:12 06.01.2021
Главы "Нафтогаза" Коболев и совета директоров Darnitsa Group Шимкив, сооснователь Diligent Capital Partners Пасько вошли в набсовет "Киевстара"

Главы "Нафтогаза" Коболев и совета директоров Darnitsa Group Шимкив, сооснователь Diligent Capital Partners Пасько вошли в набсовет "Киевстара"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацсовет по телерадиовещанию назначил еще одну проверку телеканалу "НАШ" из-за участия в передаче "Марафон" Николая Азарова

В Верховный суд поступил еще один иск от физлица об оспаривании указа по телеканалам

Решение о прекращении вещания "112 Украина", NewsOne и ZIK нельзя отменить - секретарь СНБО

В Киеве пикетировали телеканал "НАШ", требуя его закрытия

Минкультуры просит YouTube закрыть страницы NewsOne, ZIK, "112 Украина"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" и ЕМА объединяют усилия по борьбе с кибермошенничеством

Бизнес-клиенты в 3 раза увеличили потребление Big Data и IoT сервисов – "Vodafone Украина"

"Нова пошта" откроет логистический терминал в Николаеве на 7 тыс. посылок/час в марте

Microsoft обращалась с предложением о покупке к Pinterest

Более 100 партнеров присоединились к "Дии" в 2020 году, в текущем планируют еще более 1 тыс.

Twitter не позволит Трампу вернуться на свою площадку - представитель соцсети

На сайт КГГА ведется DDOS-атака - мэр

lifecell видит возможность обеспечения связью жителей оккупированных территорий с помощью услуги "Виртуальный номер"

Решение о санкциях против трех телеканалов может остаться в силе после рассмотрения иска – замминистра культуры

Резников: Украина работает над введением "виртуального мобильного номера" для оккупированных территорий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА