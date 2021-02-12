Нацсовет по телерадиовещанию обновил состав набсовета НОТУ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в пятницу обновил состав наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) - прекратил полномочия 10 лиц и ввел 12 лиц.

Как сообщается на сайте регулятора, в частности, в состав набсовета НОТУ введены: Дмитрий Ананьев (сфера обеспечения прав национальных меньшин), Екатерина Батенко (депутатская группа "Партия "За майбутне"), Людмила Березовская (депутатская фракция партии "Европейская солидарность"), Наталья Гарач (сфера защиты прав лиц с особыми потребностями), Евгений Глебовицкий (творческая сфера), Вячеслав Козак (депутатская фракция партии "ВО "Батькивщина"), Максим Кречетов (депутатская фракция партии "Слуга народа"), Лаврентий Малазония (депутатская фракция партии "Оппозиционная платформа "За жизнь"), Вадим Миський (сфера защиты интересов детей и молодежи), Светлана Остапа (депутатская фракция партии "Голос"), Галина Титиш (сфера образования и науки), Алексей Харченко (депутатская группа "Довира").

При этом в настоящее время продолжает выполнять свои полномочия член набсовета НОТУ Александр Павличенко (правозащитная сфера). Кроме того, в составе набсовета остались избранные в октябре 2020 года члены НС от сферы журналистики - Оксана Романюк и местного самоуправления - Виктор Бобиренко.

Из новоназначенных членов набсовета повторно будут выполнять свои полномочия Евгений Глебовицкий, Вячеслав Козак, Лаврентий Малазония, Вадим Миський, Светлана Остапа. Законодательные требования позволяют одному и тому же лицу входить в состав набсовета не более чем на два срока подряд независимо от длительности таких сроков.

Нацсовет отмечает, что полномочия большинства предыдущего состава набсовета НОТУ закончились еще 19 января 2021 года. Кроме того, 12 февраля 2021 вступил в силу закон об устранении коллизии в вопросе назначения и увольнения членов набсовета НОТУ депутатскими фракциями и группами. Согласно этим изменениям, срок полномочий членов набсовета, избранных депутатскими фракциями и группами ВР VIII созыва, заканчивается в день утверждения регулятором его нового состава с избранием нардепов ХIХ созыва.

Таким образом, прекращены также полномочия двух членов набсовета, которые были утверждены по представлению депутатской группы "Воля народа" и депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" парламента VIII созыва, которые сейчас расформированы.

По данным Нацсовета, в настоящее время проходит процесс избрания члена набсовета в сфере физического воспитания и спорта, конференция по этому вопросу должна пройти в начале апреля 2021 года.