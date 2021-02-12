"Киевстар" и ЕМА объединяют усилия по борьбе с кибермошенничеством

Мобильный оператор "Киевстар" и Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем "ЕМА" подписали меморандум о сотрудничестве, с целью информировать украинцев и обучать пользователей интернет-услуг распознавать и обходить ловушки кибермошенников, сообщила пресс-служба компании в пятницу со ссылкой на данные ЕМА.

Согласно им, в 2020 году в Украине ежедневно в среднем осуществлялось 280 успешных для мошенников незаконных операций - около 12 в час. При этом отмечается, что с киберпреступниками ежедневно сталкиваются 1-2% украинцев - через телефон, электронную почту, интернет-магазины, онлайн-сервисы трудоустройства, кредитования и публикаций объявлений.

"Мошенники чаще всего прибегают к методам социальной инженерии. Речь идет о введении в заблуждение граждан любыми способами, чтобы они открыли персональные данные, реквизиты платежных карточек, банковские коды, пароли мобильных операторов, или осуществили перевод средств под психологическим воздействием на пользу мошенников. Убытки пользователей от мошеннических операций с использованием социальной инженерии в разы превышают убытки от других методов платежного мошенничества", – цитируется в сообщении директор ЕМА Александр Карпов.

По его словам, средняя сумма незаконной операции с использованием социальной инженерии в 2020 году составила 2,4 тыс. грн, с использованием социальной инженерии и "угоном" SIM-карты – 12,5 тыс. грн, а средняя сумма незаконной операции в интернете составляла 198 грн.

"Наиболее действенным способом борьбы с платежным мошенничеством, в частности с социальной инженерией, является повышение уровня финансовой грамотности и платежной гигиены населения. Без тематических образовательных программ и распространения разъяснительной информации среди граждан невозможно кардинально решить проблему кибермошенничества", - подчеркивают со своей стороны в "Киевстаре".

Мобильный оператор также активно противодействует мобильному мошенничеству, предупреждая абонентов о необходимости защиты персональных данных.

"Например, уберечься от "угона" SIM-карты можно с помощью перехода на контрактную форму обслуживания, поскольку более 90% абонентов в Украине – не идентифицированы, и оператор не может подтвердить их личность при перевыпуске SIM-карты, так как не имеет персональных данных таких абонентов", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в феврале 2020 года "Киевстар" совместно с Министерством цифровой трансформации и уполномоченным президента по правам ребенка запустили информационную кампанию #Неведись и просветительский портал "Стоп.Секстинг" с целью защиты детей в Интернете.

А в июле 2020 года "Киевстар" стал генеральным партнером Всеукраинской информационной программы Национального банка Украины "ШахрайГудбай".