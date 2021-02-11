Бизнес-клиенты в 3 раза увеличили потребление Big Data и IoT сервисов – "Vodafone Украина"

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" отмечает рост подключений новых корпоративных клиентов с начала локдауна - на 25% по сравнению с 2019 годом.

Как сообщила пресс-служба оператора в четверг, в этот период наметилась устойчивая тенденция увеличения потребления услуг, основанных на работе с данными.

Так, в топ-3 популярных среди бизнес клиентов услуг в 2020 году попали: Big Data - Vodafone Analytics и Big Data Scoring, бизнес-рассылки, а также IoT Monitor.

По данным компании, за прошедший год количество клиентов Vodafone Analytics и Big Data Scoring выросло почти в три раза.

Спрос на бизнес-рассылки вырос в 2020 году на 20%.

В свою очередь услуга IoT Monitor, запущенная в 2020 году, уже реализована в более чем 150 кейсах с бизнес клиентами.

Vodafone Analytics позволяет описать портрет целевой аудитории, организовать таргетированную рекламу, получить модель Look-a-like, получить геоаналитику.

Big Data Scoring - решение, позволяющее выявлять и предотвращать потенциальные мошеннические действия, а также определять склонность клиентов к приобретению продуктов: прогнозирование спроса, модель оттока клиентов и пр.

IoT Monitor - система для удаленного управления М2М SIM-картами через персональный кабинет. С помощью системы можно контролировать работу своих М2М SIM-карт (активна/не активна), настраивать информирование и множество параметров пользования, например, настраивать оповещение о состоянии SIM-карт: потере связи, достижении лимита трафика, попытке использовать SIM-карту в стороннем устройстве.