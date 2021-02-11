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13:47 11.02.2021

"Нова пошта" откроет логистический терминал в Николаеве на 7 тыс. посылок/час в марте

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"Нова пошта" откроет логистический терминал в Николаеве на 7 тыс. посылок/час в марте

Логистический терминал для "Новой пошты" в Николаеве площадью 5,2 тыс. кв. м принят в эксплуатацию 5 февраля 2021 года, сообщил генеральный директор "АртБудСервис" Александр Радченко агентству "Интерфакс-Украина".

"Комплекс построен за четыре месяца по заказу ООО "Маклер Топ" для "Новой пошты", – сказал он.

В пресс-службе "Новой пошты" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что открытие объекта запланировано на март 2021 года. Запуск терминала позволит "Новой поште" увеличить скорость доставки посылок на юге страны. Он оборудован автоматизированной сортировочной линией украинского производителя Konsort, общая мощность терминала составляет около 7000 посылок в час, уточнили в компании.

Инвестиции в строительство и оборудование терминала составили 47 млн грн, отметили в "Новой поште".

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из около 7 тыс. отделений по всей стране.

Основанное в 2010 году ООО "АртБудСервис" выполняет полный спектр строительных работ "под ключ" - генподряд, управление проектами, услуги по проектированию и инжинирингу. Реализованы промышленные проекты для Nestle, "Крафт Фудз", Danone, "Новая Почта", Flex, строительство объектов в рамках программы гуманитарной помощи Правительства США (EUCOM) и представительства детского фонда ООН в Украине (UNICEF).

 

Теги: #нова_пошта #николаев
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