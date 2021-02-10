lifecell видит возможность обеспечения связью жителей оккупированных территорий с помощью услуги "Виртуальный номер"

Мобильный оператор компания lifecell видит возможность решения проблемы обеспечения связью жителей оккупированных территорий с помощью услуги "Виртуальный номер".

"Минреинтеграции обращались к нам с запросом о возможности обеспечения связи на временно оккупированных территориях. lifecell пока видит возможность решения данной проблемы с помощью услуги "Виртуальный номер". Данную услугу наша компания предоставляет украинцам с декабря 2019 года”, - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в lifecell.

В компании отметили, что с помощью "Виртуального номера" в любой точке мира можно купить и пользоваться украинским номером телефона без наличия физической SIM-карточки с помощью мессенджера BiP. Для этого можно использовать как Wi-Fi, так и мобильный интернет любого оператора.

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что Украина работает над введением так называемого "виртуального мобильного номера", который обеспечит жителям оккупированных территорий возможность связи со свободной Украиной.