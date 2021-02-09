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17:36 09.02.2021

Пользователи предложения "YouTube без перерв"  потребляют втрое больше трафика - "Vodafone Украина"

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Пользователи предложения "YouTube без перерв"  потребляют втрое больше трафика - "Vodafone Украина"

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" отмечает рост количества уникальных пользователей YouTube в месяц среди собственных абонентов, пользующихся партнерским предложением  "YouTube без перерв", на 3% за период с июня по ноябрь 2020 года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы мобильного оператора во вторник,  абоненты, подключившие партнерское предложение "YouTube без перерв", которое позволяет абонентам "Vodafone Украина" получать нетарифицированный доступ к преимум-версии видеосервиса, потребляют в среднем в три раза больше трафика в месяц, чем другие абоненты "Vodafone Украина", а количество уникальных пользователей YouTube в месяц среди абонентов оператора увеличилось на 3% за период с июня по ноябрь 2020 года.

"Учитывая глобальную популярность платформы YouTube и тренд роста потребления видеоконтента, связанный с изменениями образа жизни большинства людей, украинские потребители склонны к использованию больших объемов интернет-трафика", - подчеркивают в "Vodafone Украина".


По данным оператора, "YouTube без перерв" стало настолько популярным среди абонентов оператора, что по состоянию на конец 2020 года количество тех, кто воспользовался предложением, превысило прогнозируемое количество активаций на 10%.

Как сообщалось, в июне 2020 года "Vodafone Украина" и видеохостинг YouTube заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого представили предложение "YouTube без перерв" с нетарифицированным доступом к видеосервису и подпиской на YouTube Premium.

YouTube Premium – платная подписка, которая стала доступной с 2018 года, и сейчас насчитывает более 30 миллионов пользователей по всему миру.

Теги: #youtube #vodafone
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