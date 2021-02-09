Количество киберинцидентов в Украине с 3 по 9 февраля увеличилось на 22% - CERT-UA

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов Украины и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга в период с 3 по 9 февраля 2021 года зафиксировала 3,86 млн подозрительных событий, что на 22% больше, чем на предыдущей неделе.

Согласно сообщению Госспецсвязи во вторник, подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток получения прав администратора (24%), похищения информации (21%), сетевого сканирования (20%), получения прав пользователя (18%) и подозрительного исполнительного кода (10%).

Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 53,77 тыс. разных видов атак, что на 19% больше, чем на предыдущей неделе. Из них 98% - сетевые атаки прикладного уровня, также зафиксированы и заблокированы две DDoS-атаки.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 4,8 тыс. киберинцидентов, что на 23% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство обработанных инцидентов касается негосударственного сектора (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (64% общего количества) и фишинга (35%).