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15:20 08.02.2021

Правительство обязало Госспецсвязи разработать требования к средствам криптографической защиты информации в госорганах

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Правительство обязало Госспецсвязи разработать требования к средствам криптографической защиты информации в госорганах

Кабинет министров Украины на заседании в понедельник принял постановление по защите информации в информационно-телекоммуникационных системах, сообщается на сайте Государственной службы специальной связи и защиты информации.

В Госспецсвязи подчеркнули, что принятые правительством изменения в Правила обеспечения защиты информации в информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных системах были наработаны рабочей группой в составе специалистов Госспецсвязи, Министерства цифровой трансформации Украины и Государственной таможенной службы с участием экспертов отрасли.

"Принятие этого постановления позволит в полной мере использовать современные сетевые технологии и обеспечивать качественное внедрение электронных сервисов взаимодействия между органами государственной власти", - отметили в Госспецсвязи.

Администрация Госспецсвязи в трехмесячный срок также должная разработать требования к средствам криптографической защиты информации в государственных органах.

Теги: #правила #госспецсвязи
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