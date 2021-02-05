Приложение для обхода блокировок "ВКонтакте" похищало персональные данные украинцев – НКЦК

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает, что приложение для обхода блокировок "ВКонтакте" - расширение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge - похищало персональные данные пользователей.

"Расширение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов Google (включая активность мобильных устройств, геолокацию и др.). Исследователи из компании Avast обнаружили, что указанное расширение, среди 28 других, содержало вредоносный код, который тайно собирал персональные данные пользователей и по команде с управляющего сервера мог изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что в целом такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей. Основные страны, на которые была направлена атака - Франция, Украина, Бразилия.

"На данный момент вредные расширения заблокированы Google и Microsoft", - сообщили в НКЦК.