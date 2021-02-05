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19:26 05.02.2021

Минцифры создало Совет по вопросам цифровой доступности для лиц с инвалидностью

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Минцифры создало Совет по вопросам цифровой доступности для лиц с инвалидностью

Министерство цифровой трансформации Украины создало Совет по вопросам цифровой доступности для лиц с инвалидностью; первое заседание прошло в пятницу, 5 февраля.

"Совет станет своеобразным посредником между гражданами и государством. Будем содействовать обеспечению людей с инвалидностью широкополосным доступом к интернету", - написал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

По его словам, новосозданный совет будет работать над тем, чтобы сделать интернет финансово доступным для людей с инвалидностью и обеспечить их гаджетами. Кроме того, совет будет заниматься разработкой новых и адаптацией существующих веб-сайтов органов власти, а также анализом существующего и разработкой нового программного обеспечения для лиц с ограниченными возможностями.

Федоров отметил, что к настоящему времени уже созданы рабочие группы, которые будут работать над повышением доступности интернета, государственных и коммунальных услуг, реализации права на работу и т.п.

"В ближайших планах - анализ потребности обеспечения доступности интернета для лиц с инвалидностью, реинжиниринг услуги по процедуре оформления и переоформления инвалидности, запуск портала для онлайн-обучения лиц с инвалидностью, что поможет им при трудоустройстве", - подытожил он.

 

Теги: #совет #минцифры
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