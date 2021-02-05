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16:37 05.02.2021

Киберполиция в 2020 году провела 10 международных полицейских операций по разоблачению хакерских группировок

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Киберполиция в 2020 году провела 10 международных полицейских операций по разоблачению хакерских группировок

Киберполиция в 2020 году провела 10 международных полицейских операций по разоблачению хакерских группировок, задержала 326 онлайн-мошенников и прекратила 62 факта нарушения интеллектуальных прав.

Как отмечается в сообщении на сайте Киберполиции, участники разоблаченных хакерских группировок нанесли ущерб странам Европейского Союза, Великобритании и США на сумму более $300 млн.

Кроме того, в течение 2020 года были задержаны 326 онлайн-мошенников, которые обманули более 26 тыс. граждан.

Пострадавшим было обеспечено возмещение почти 190 млн грн.

"Благодаря усилиям правоохранительных органов в 2020 году были спасены 47 детей и арестованы 13 человек, причастных к созданию и распространению порнографического контента с участием детей", - отмечается в сообщении Киберполиции.

Помимо этого, были прекращены 62 факта нарушения интеллектуальных прав.

"В течение прошлого года Киберполицией, впервые за историю ее существования, были задокументированы две преступные организации. Участники одной из них наладили каналы распространения психотропных вещественных через интернет, участники другой - специализировались на взломе электронных систем путем брутфорса и сбывали продукты взлома в DarkNet", - цитируется в сообщении первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль.

Кроме того, с целью предоставления качественной помощи гражданам, пострадавшим от киберпреступников, в Киберполиции в 2020 году запустили бесплатную телефонную линию поддержки.

За девять месяцев ее функционирования правоохранителям поступило более 100 тыс. звонков граждан. Помимо этого, более 40 тыс. обращений поступили по форме обратной связи.

 

Теги: #киберполиция #хакеры
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