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09:14 05.02.2021

Китайский телеканал CGTN лишили лицензии на вещание в Британии

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Китайский телеканал CGTN лишили лицензии на вещание в Британии

Власти Великобритании лишили китайский телеканал CGTN лицензии на вещание из-за того, что его контролирует Компартия Китая, сообщает газета The Guardian.

"Наше расследование показало, что лицензия China Global Television Network принадлежит предприятию, у которого нет редакторского контроля над своими программами", - заявил представитель британского Офиса по коммуникациям (Ofcom).

Британские законы предполагают, что у компании с лицензией на вещание должен быть контроль над контентом, который она транслирует.

"Мы предоставили CGTN многочисленные возможности начать соблюдать эти требования, но он этого не сделал. Мы теперь считаем необходимым изъять лицензию CGTN на вещание в Великобритании", - сказал представитель Ofcom.

В ответ на расследование Ofcom CGTN сравнил свой статус с телеканалом BBC.

"Сейчас акционер CGTN - Центральное телевидение Китая, китайская государственная телекомпания, с ее создания в 1958 году с таким же статусом, как у BBC, France Televisions Group, NHK, KBS и других", - заявил китайский телеканал.

МИД КНР не комментировал лишение CGTN британской лицензии, но в четверг раскритиковал телеканал BBC за сообщение от 29 января про коронавирус в Китае и назвал его "типичной фальшивой новостью".

"Китай призывает BBC и его пекинский филиал серьезно отнестись к твердой позиции Китая и принять действенные меры, чтобы устранить негативное влияние от сообщения, а также публично извиниться перед Китаем за фальшивую новость", - говорится в сообщении МИД КНР.

Теги: #телеканал #великобритания #китай
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